Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Bomberos trabajan en el lugar donde ocurrió el accidente de un helicóptero este sábado, en el Bosque de Tijuca, en Río de Janeiro (Brasil). ( EFE )

Cuatro personas murieron este sábado tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en una área boscosa de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó el Cuerpo de Bomberos local.

Las víctimas eran el piloto de la aeronave y tres pasajeras, según un comunicado del organismo.

Los fallecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados carbonizados, todavía no han sido identificados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/56c99039c35e36493538027c533339a52f39d1f5w-07fc8ec6.jpg Un bombero trabaja en el lugar donde ocurrió el accidente de un helicóptero este sábado. (EFE)

El suceso

El helicóptero se desplomó en una área natural de "difícil acceso" y próxima a la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas panorámicas sobre la ciudad y el mar.

Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate al fuego.

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