Cuba aprueba nuevas normas para el uso de las energías renovables en medio de la crisis

El Gobierno cubano aprobó dos nuevas resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables y tratar de aliviar la carga fiscal tanto a privados y a estatales que inviertan en este sector, en medio de la grave crisis energética que sufre la isla, señalaron este sábado medios estatales.

La Resolución 180/2026 publicada la víspera en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este sábado, exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación que realicen de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales.

De acuerdo con la resolución, estarán libres de ese pago también las personas naturales y jurídicas que realicen importaciones de "calentadores solares; bombas fotovoltaicas; pequeños aerogeneradores; biodigestores de geomembranas; motobombas a biogás; alumbrado solar y sistemas de aires acondicionados solares".

La medida también cobijará a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, "equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía y las partes y piezas fundamentales de estos equipos".

Además, la resolución contempla entre otras modificaciones, la bonificación del pago de los impuestos sobre las utilidades y sobre los ingresos personales a las personas jurídicas y naturales, que -"como parte de su responsabilidad social"- realizan inversiones con fuentes renovables de energía en centros de servicios a la población.

La viceministra cubana de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, explicó -a la televisión estatal- que se trata de "inversiones en policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención a la familia, edificios multifamiliares, viviendas de personas electrodependientes, y también en el bombeo de agua en los municipios".

Crisis energética actual

Por su parte, la Resolución 179/2026 modifica otra anterior (la 114 de mayo de 2026) y amplia el alcance para la compraventa de la energía producida con biomasa vegetal y eólica que sea entregada al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La normativa anterior priorizaba la energía solar fotovoltaica.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada tanto por factores endógenos y exógenos. De un lado, la escasa capacidad de producción eléctrica del país; y del otro, la presión estadounidense desde enero pasado que no permite que la isla importe crudo o derivados.

La nación caribeña inició este agosto con un apagón parcial seguido de otros dos generales que mantuvieron durante tres jornadas consecutivas a casi todo el país sin energía eléctrica; aunque lo habitual es que la mayor parte de la isla permanezca a la vez sin electricidad unas veinte horas al día.

La isla ha sufrido doce apagones generales en casi veinticuatro meses, siete de ellos en lo que va de 2026.