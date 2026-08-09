De la Espriella presenta su primer parte de resultados contra los grupos armados ilegales

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de investidura. ( EFE )

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio este domingo su primer parte de resultados contra los grupos armados ilegales, dos días después de asumir el cargo, en el que informó de la muerte de seis integrantes de esas organizaciones en los departamentos de Meta (centro) y Antioquia.

La lucha contra los grupos armados ilegales es una de las prioridades del Gobierno de De la Espriella, que comenzó el pasado viernes.

La principal operación, realizada en coordinación entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial en el municipio de Mapiripán (Meta), dio como resultado la muerte de alias Ruso o Alemán, cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC, que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

En la misma operación también fueron "dados de baja" otros tres integrantes de ese grupo armado, detalló De la Espriella en su cuenta de X.

Acciones en Antioquia

El mandatario agregó que la segunda operación se llevó a cabo en el municipio de Anorí, en Antioquia, en coordinación entre tropas de la Séptima División, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía General.

Como resultado, dos integrantes del Clan del Golfo murieron en combate, de los cuales uno fue identificado como cabecilla.

"La operación permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra. Esta estructura criminal es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados colombianos que adelantaban operaciones en esa región", puntualizó De la Espriella.

Asimismo, cuatro presuntos integrantes de la estructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo, fueron detenidos en el municipio de Necoclí por soldados de la Séptima División y la Armada Nacional.

"Estos resultados operacionales alcanzados por nuestras fuerzas públicas son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide", aseguró el mandatario.