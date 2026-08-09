Miles de indígenas toman las calles de la Ciudad de México con cultura y demandas

Miles de indígenas toman las calles de la Ciudad de México. ( KAREN VÁSQUEZ FERNÁNDEZ )

Miles de personas participaron este domingo en una marcha cultural y reivindicativa por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, para visibilizar su presencia y defender la identidad, resistencia y derechos de las comunidades originarias.

Con danzas, música y diversas expresiones culturales, integrantes de pueblos y comunidades indígenas de diferentes estados del país se movilizaron por avenidas del centro de la capital mexicana.

La marcha, denominada 'Megacalenda 2026', avanzó desde el emblemático Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, la principal plaza pública del país.

Entre los contingentes destacaron danzantes caracterizados como diablos, con máscaras de rasgos exagerados, cuernos y vistosos atuendos, que recorrieron las calles al ritmo de la música tradicional.

Expresiones culturales

El desfile también reunió bandas de viento y participantes ataviados con vestimentas representativas de sus comunidades, en un colorido recorrido por el centro de la ciudad.

La movilización fue convocada por el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (Mpcoi), que señaló que uno de sus objetivos era visibilizar la presencia de las comunidades indígenas en la capital "con música, danza, poesía y trajes tradicionales".

Aunque estuvo acompañada de expresiones artísticas y culturales, la organización subrayó el carácter reivindicativo de la movilización.

"La Megacalenda no es de fiesta, es de protesta (...) es el ejercicio de nuestro derecho a la libre manifestación para denunciar la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a diferentes problemáticas", indicó el Mpcoi en su convocatoria.

Demandas del movimiento

Entre sus principales demandas, el movimiento exigió vivienda digna con pertinencia cultural, el pago de los adeudos a intérpretes de lenguas indígenas por parte de la Fiscalía capitalina y un mayor presupuesto anual para atender a estas comunidades.

La edición de este año fue la decimoséptima de la Megacalenda, una movilización que busca visibilizar a los pueblos indígenas mediante sus expresiones culturales y sus demandas sociales.

La marcha incluyó la participación de contingentes purépechas, triquis, nahuas, mixtecos, mixes, zapotecos, mazatecos, mazahuas, otomíes, tlapanecos y totonacos, además de agrupaciones procedentes de Michoacán (oeste), Puebla, Hidalgo (centro), Veracruz, Guerrero y Oaxaca (sur).