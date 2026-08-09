Panamá condena ataques en Colombia y expresa su respaldo al Gobierno de De la Espriella

El Gobierno de Panamá condenó este domingo "de manera categórica" los recientes hechos violentos registrados en Colombia, entre ellos el ataque con explosivos a una subestación de Policía y otro que destruyó un peaje en construcción en la carretera Panamericana, y expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y con el Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella.

En un comunicado, el Gobierno panameño rechazó "de manera categórica toda forma de violencia y terrorismo", así como cualquier acción dirigida contra la población civil, las fuerzas de seguridad y las instituciones democráticas del Estado colombiano.

"Panamá reafirma su solidaridad con Colombia y su compromiso con la paz, la seguridad, la democracia y el Estado de derecho en nuestra región", señaló el mensaje de la Cancillería.

Panamá también expresó sus condolencias a los familiares y allegados del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, quien falleció tras resultar gravemente herido en un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía de San Roque, en el departamento del Cesar (noreste de Colombia).

Así mismo, el Gobierno panameño deseó una pronta recuperación a las personas heridas en los diferentes hechos violentos registrados recientemente en el país.

Ataques recientes

El ataque contra la infraestructura vial ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, en el tramo de la carretera Panamericana que comunica a Cali, capital del Valle del Cauca, con Popayán, capital del Cauca.

Según la información disponible, un grupo de personas llegó al lugar y colocó explosivos en la estructura de un peaje en reconstrucción, que quedó prácticamente destruida tras la detonación. El hecho ocasionó restricciones en el tránsito por una de las principales vías terrestres del suroccidente colombiano.

El atentado se produjo un día después de que De la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, durante una ceremonia celebrada el viernes en Cali, que rompió con más de un siglo de tradición al trasladar por primera vez la investidura presidencial fuera de Bogotá.

Reacción del presidente colombiano

Sobre la muerte del subintendente Rodelo Canchila, el presidente colombiano afirmó que los responsables "serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley".

"Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos", afirmó De la Espriella.

La seguridad es uno de los principales ejes del nuevo Gobierno. Durante su discurso de investidura, el mandatario aseguró que combatirá al "narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla", en línea con su promesa de endurecer la respuesta del Estado frente a los grupos armados y las organizaciones criminales.

Con su mensaje, Panamá se sumó a las expresiones de respaldo internacional al Estado colombiano y reiteró su llamado a preservar la institucionalidad democrática, la paz y la seguridad en el país vecino.