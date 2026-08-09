El Gobierno de Fujimori transfiere 29 millones de dólares para elecciones locales en Perú

El Gobierno de Perú, que preside desde el pasado 28 de julio la derechista Keiko Fujimori, autorizó la transferencia de 99.7 millones de soles (unos 29.4 millones de dólares) para la financiación de las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país, informaron este domingo fuentes oficiales.

La medida, que fue oficializada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano, precisó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral nacional, recibirá 15.6 millones de soles (4.6 millones de dólares) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el organismo encargado de organizar los comicios, otros 84.1 millones de soles (24.8 millones de dólares).

El decreto remarcó que el monto total transferido se empleará para financiar los gastos asociados a las elecciones regionales y municipales con cargo a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo con lo establecido en la ley de presupuesto público para 2026.

La norma fue suscrita por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

El presupuesto fue otorgado por el nuevo gobierno de Fujimori luego de que las autoridades electorales de Perú advirtieran a inicios de julio pasado que los comicios de octubre estaban en riesgo ante la falta de financiación por parte del Ejecutivo.

Reacciones oficiales

En ese momento, el presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que la situación era "muy preocupante", porque tenían meses gestionando la entrega de los recursos necesarios para los comicios, pero aún existía un déficit de 589.52 millones de soles (173.4 millones de dólares).

En respuesta, el gobierno de transición que presidió el legislador José María Balcázar, aseguró que su "principal prioridad" era garantizar el normal desarrollo de las elecciones de octubre, pero remarcó que seguiría otorgando los recursos financieros para el proceso "en observancia de las normas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal".

Los peruanos han sido convocado para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1,696 alcaldes de distritos, 1,724 regidores provinciales y 9,118 regidores de distritos.

Los comicios locales cerrarán un año electoral en Perú, que comenzó con las elecciones generales abril pasado y siguió con una segunda vuelta presidencial en junio, en la que Fujimori fue elegida mandataria para el periodo 2026-2031.