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terremoto en Colombia
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De la Espriella convoca a un comité de emergencia para atender los daños del terremoto

El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros

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    De la Espriella convoca a un comité de emergencia para atender los daños del terremoto
    Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). (EFE/ ERNESTO GUZMÁN)

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados.

    "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en X, quien asumió el cargo hace tres días en la ciudad de Cali, otra de las más afectadas por el temblor y donde se reportan al menos veinte edificios derrumbados: "No están solos. El Estado está presente y actuando".

    El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

    Heridos y daños

    En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.

    • El vicepresidente del Gobierno colombiano, José Manuel Restrepo, también se pronunció ante la emergencia y ofreció su solidaridad para las familias afectadas.

    "En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas", aseguró Restrepo en X, quien agregó que "unidos superaremos esta emergencia".

    Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia.

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