Al menos 20 edificios colapsados en Cali, sede de la reciente investidura presidencial

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). ( EFE/ ERNESTO GUZMÁN )

Al menos 20 edificios sufrieron graves daños en la ciudad de Cali, que hace tres días fue escenario de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/colombia-temblor-3-efe-33fb805221370ffc49d806d85fcd63e1f68bdb81w-ee4e088f.jpg Fotografía que muestra un vehículo afectado por un muro tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). (EFE/ ERNESTO GUZMÁN)

"Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali", manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder en su cuenta de X.

Una de las edificaciones afectadas fue la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, que prácticamente se vino al piso, y también sufrieron daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/colombia-temblos-1-efe-a682ce03d3679539bced3695c3626b73ddd025b4w-a4208cd2.jpg Un hombre camina sobre escombros tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). (EFE/ ERNESTO GUZMÁN)

Personas atrapadas

En el barrio Capri se informó de varias personas que pueden estar atrapadas por el colapso de una edificación, y una situación similar se vive en un edificio ubicado en el sector de la Avenida Roosevelt, donde la estructura quedó reducida a escombros.

Eder, que hace solo tres días fue anfitrión de las autoridades nacionales internacionales que acudieron a esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, para la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que le pidió "apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas".

"Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación. Apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno", agregó Eder.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/colombia-temblor-2-efe-9fa745e35f34b6f776ccb9d208e53cc75ca61931w-013ec9bd.jpg Un hombre observa escombros tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). (EFE/ ERNESTO GUZMÁN)

El terremoto, de magnitud 7.4, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, la misma donde está situada Cali, la ciudad más importante de la zona.

Las autoridades también verifican afectaciones en el edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali y una edificación de la Fundación Valle del Lili.