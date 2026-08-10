Terremoto en Colombia: lo que se sabe hasta ahora sobre las víctimas, los daños y la respuesta

03:28 p.m.agosto 10, 2026

Estados Unidos y México ofrecen apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4

Estados Unidos y México ofrecieron este lunes asistencia a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país y que, según los balances disponibles, ha dejado al menos 20 muertos, personas heridas y graves daños materiales en varias ciudades.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración del presidente Donald Trump sigue de cerca la emergencia y está preparada para brindar apoyo al Gobierno colombiano y a la población afectada.

Rubio también pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia mantenerse pendientes de las informaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y registrarse en los mecanismos del Departamento de Estado habilitados para recibir asistencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/75a7dbe55e2ba7211bb9ae314416a718eb8ec535w-3a810765.jpg Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió esta mañana al país, este lunes en Cali (Colombia). (EFE/ ERNESTO GUZMÁN JR)

La reacción de Washington se produce apenas tres días después de la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

Otros dirigentes estadounidenses expresaron solidaridad con el país. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, afirmó que Estados Unidos está preparado para respaldar a Colombia, mientras la congresista republicana María Elvira Salazar manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

México también ofrece asistencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció igualmente el respaldo de su Gobierno ante la magnitud de la emergencia.

"Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano se mantiene en comunicación con su representación diplomática en Colombia y con la embajada colombiana en México para conocer la evolución de la situación.

"Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí", expresó.

Daños en varias ciudades

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento fue sentido en amplias zonas del país y provocó graves daños en ciudades del oeste y el centro de Colombia.

En Chocó, las autoridades reportaron personas heridas y daños importantes en edificaciones, particularmente en Quibdó, capital del departamento.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que las autoridades realizan evaluaciones para establecer el alcance de la emergencia.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", señaló.

También se han registrado afectaciones en Cali, Manizales, Pereira y Medellín, mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.

La emergencia ha provocado además daños en infraestructura aeroportuaria y vial, así como el colapso parcial o total de numerosas edificaciones.

Las autoridades colombianas mantienen activos los organismos de respuesta mientras continúa aumentando la información sobre víctimas y daños en las zonas más afectadas.