Terremoto en Colombia: lo que se sabe hasta ahora sobre las víctimas, los daños y la respuesta
08:10 p.m.agosto 10, 2026
Aumentan a 132 los muertos y a 570 heridos por terremoto
La cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia se sitúa en 132 personas y los heridos superan los 570, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),
Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12.34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información publicada por EFE.
07:58 p.m.agosto 10, 2026
Decretan toque de queda en Pereira
El alcalde de la ciudad colombiana de Pereira, Mauricio Salazar, declaró este lunes un toque de queda para evitar saqueos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y que deja un saldo parcial de 111 muertos en varias regiones.
"Desde hoy a la seis de la tarde hemos decretado toque de queda hasta las cinco de la mañana para proteger el comercio de la ciudad. Este toque de queda será en el centro de Pereira, en la Comuna Universidad y en el subcentro Cuba", manifestó el alcalde con la voz entrecortada.
Según publica la agencia EFE, a Salazar también se le quebró la voz cuando hizo un balance de las personas fallecidas en su ciudad, capital del departamento de Risaralda, uno de los cinco más afectados por el terremoto, junto con los de Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.
"Llevamos ya cerca de 55 personas fallecidas, algunos centros hospitalarios han colapsado dada la demanda, tenemos 18 edificaciones que han sido reportadas como colapsadas completamente y 60 edificaciones que de manera parcial se han visto afectadas", agregó el alcalde.
07:48 p.m.agosto 10, 2026
EE. UU. destina 15,5 millones de dólares a Colombia
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.
La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.
- Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que EE.UU. se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.
07:19 p.m.agosto 10, 2026
Ejército colombiano despliega más de 180 rescatistas para buscar víctimas entre escombros
El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4, que ya ha dejado al menos 111 fallecidos.
"Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde (las bases militares de) Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro", aseguró el Ejército en un comunicado.
De los cinco pelotones, tres están destinados a la zona cafetera del país, una de las más afectadas por el terremoto; otro irá al departamento del Chocó, epicentro del sismo en la región pacífica; y el otro restante irá a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca que registra al menos 15 muertos y 380 heridos.
Los equipos de rescate cuentan con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para la remoción de escombros, agregó la institución.
05:31 p.m.agosto 10, 2026
Abinader: "La República Dominicana está junto a Colombia"
El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó este lunes su "más profunda solidaridad" con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país.
"Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles", escribió en nombre del pueblo dominicano, en un mensaje publicado en X.
Asimismo, aseguró que la República Dominicana "está junto a Colombia" y "permanece" dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia "que sean necesarios".
04:12 p.m.agosto 10, 2026
"Quedamos encomendados a Dios"
El presidente Abelardo de La Espriella declaró este lunes la "situación de emergencia" en Colombia por un fuerte terremoto que deja hasta el momento 111 fallecidos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.
A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas y decenas de edificaciones derrumbadas.
"Quedamos consternados todos, encomendados a Dios (...) lo que más hay son desparecidos", dijo a la AFP el líder comunitario Luis Gregorio Moreno en Quibdó, la capital del departamento del Chocó donde su ubicó el epicentro. En esa empobrecida región las autoridades locales registran 12 personas fallecidas.
El sismo de magnitud 7.4 ocurrió a las 08 de la mañana hora dominicana.
"El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite", dijo el presidente desde Bogotá donde lidera la atención a la emergencia.
03:28 p.m.agosto 10, 2026
Estados Unidos y México ofrecen apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4
Estados Unidos y México ofrecieron este lunes asistencia a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país y que, según los balances disponibles, ha dejado al menos 20 muertos, personas heridas y graves daños materiales en varias ciudades.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración del presidente Donald Trump sigue de cerca la emergencia y está preparada para brindar apoyo al Gobierno colombiano y a la población afectada.
Rubio también pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia mantenerse pendientes de las informaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y registrarse en los mecanismos del Departamento de Estado habilitados para recibir asistencia.
La reacción de Washington se produce apenas tres días después de la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.
Otros dirigentes estadounidenses expresaron solidaridad con el país. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, afirmó que Estados Unidos está preparado para respaldar a Colombia, mientras la congresista republicana María Elvira Salazar manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
México también ofrece asistencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció igualmente el respaldo de su Gobierno ante la magnitud de la emergencia.
"Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", declaró durante su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano se mantiene en comunicación con su representación diplomática en Colombia y con la embajada colombiana en México para conocer la evolución de la situación.
"Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí", expresó.
Daños en varias ciudades
El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.
El movimiento fue sentido en amplias zonas del país y provocó graves daños en ciudades del oeste y el centro de Colombia.
En Chocó, las autoridades reportaron personas heridas y daños importantes en edificaciones, particularmente en Quibdó, capital del departamento.
La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que las autoridades realizan evaluaciones para establecer el alcance de la emergencia.
"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", señaló.
También se han registrado afectaciones en Cali, Manizales, Pereira y Medellín, mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.
La emergencia ha provocado además daños en infraestructura aeroportuaria y vial, así como el colapso parcial o total de numerosas edificaciones.
Las autoridades colombianas mantienen activos los organismos de respuesta mientras continúa aumentando la información sobre víctimas y daños en las zonas más afectadas.
03:07 p.m.agosto 10, 2026‹>
02:56 p.m.agosto 10, 2026
Una madre busca a su hijo
Apenas pasó el terremoto, Mariela García agarró su motocicleta y salió a buscar a su hijo Juan Pablo Arango, estudiante de último año de la Universidad Santiago de Cali, y tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta, una corazonada la llevó hasta una vivienda convertida en escombros, frente a la que encontró estacionado el automóvil del joven.
"Tenía una corazonada muy fuerte. No sabía qué pasaba, pero tenía que venir a buscarlo. Algo dentro de mí me decía que tenía que venir. Solo encontré su carro parqueado afuera de esta casa", relató Mariela a EFE mientras esperaba noticias sobre Juan Pablo, que está a punto de terminar sus estudios y convertirse en odontólogo.
Desde entonces, la madre permanece junto a los restos de la casa, que varios universitarios comparten como residencia, y donde vecinos y organismos de socorro remueven ladrillos, piedras y materiales de la estructura en busca de su hijo y de otros jóvenes que, según las familias, podrían encontrarse atrapados bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4, que deja hasta el momento 111 muertos y 87 heridos en varias partes de Colombia.
"Mi hijo es mi orgullo. Está a punto de graduarse de odontología, después de tantos esfuerzos, de tantos años de estudio. Él tiene muchos sueños y nosotros queremos verlo cumplirlos", dijo.
La espera se ha convertido en una carrera contra el tiempo para Mariela y las demás familias que han llegado hasta el barrio de Pampalinda, donde los trabajos de rescate avanzan mientras los allegados permanecen pendientes de cualquier señal que pueda indicar que sus seres queridos siguen con vida.
"Yo lo único que quiero es que me digan que lo encontraron. No me quiero ir de aquí hasta saber qué pasó con mi hijo", afirmó.
Con el paso de las horas, familiares de otros estudiantes se acercaron a la zona en busca de noticias.
"Hay más muchachos ahí adentro. No solamente está mi hijo. Hay familias que también están esperando, que también tienen miedo. Necesitamos que nos ayuden a sacarlo", pidió Mariela, quien agregó que "para una mamá, esperar aquí sin saber dónde está su hijo es una angustia que no se puede explicar".
02:49 p.m.agosto 10, 2026
Desastre natural
El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7.4 que deja al menos 111 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.
Asimismo, han sido reportados 87 heridos.
La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto.
Esta información fue compartida por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) tras participar en un comité extraordinario de desastres liderado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Zonas en situaciones críticas
Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
"En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas", expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas.
Toro explicó que en el Hospital Universitario de Cali, ciudad de la que aún no hay cifras de fallecidos, se produjo el colapso de algunas áreas y hay personas atrapadas, por lo que bomberos y el Ejército trabajan en las labores de rescate y evacuación.
"Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca", aseguró Toro, quien calificó de "seria" la situación en el departamento y señaló que cerca del 80 % de las edificaciones del municipio de El Cairo resultaron destruidas.
El terremoto ocurrió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) de este lunes y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).