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Niño de seis años, hijo de un alcalde colombiano, entre fallecidos a causa del terremoto

Mateo Valencia, hijo del alcalde de Bahía Solano, es una de las víctimas del devastador terremoto que afectó el Chocó

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    Niño de seis años, hijo de un alcalde colombiano, entre fallecidos a causa del terremoto
    Los rescatistas buscan sobrevivientes en un edificio derrumbado después de un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (JAIME SALDARRIAGA / AFP)

    Un niño de seis años, hijo de Leonel Valencia, alcalde del municipio de Bahía Solano, en el departamento del Chocó (oeste), falleció este lunes en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia y que deja al menos 132 fallecidos.

    El menor, llamado Mateo Valencia Valencia, murió luego de que el edificio donde se encontraba se desplomara como consecuencia del terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, también en el Chocó y a una distancia de más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.

    "Hoy perdimos a Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia. Con él y con toda su familia, estamos en este momento doloroso, de todo corazón", dijo la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, quien detalló que ya suman 13 los muertos en ese departamento.

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    Reacciones oficiales

    • El excanciller Luis Gilberto Murillo, oriundo del Chocó, también expresó sus condolencias al alcalde de Bahía Solano y su esposa, Yirley Valencia.

    "Lamentamos profundamente la partida de Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano. En estos momentos de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones a Dios para que le conceda al señor alcalde, a su familia y a toda la comunidad fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida", escribió el excanciller en su cuenta de X.

    Mateo es una de las 132 personas fallecidas como consecuencia del terremoto, entre las que hay otros menores de edad, incluidos al menos cuatro en el departamento del Valle del Cauca.

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