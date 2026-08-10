La Feria del Libro de La Habana arranca en medio de aguda crisis económica y energética

Fotografía de archivo de personas asistiendo a la edición de 2024 de la Feria Internacional del Libro de La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH 2026) arrancó este lunes en medio de una aguda crisis económica y energética, con una propuesta de 1.300 novedades editoriales y unos 2.4 millones de ejemplares de libros en oferta.

En el acto inaugural, al que asistió el mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, el primer ministro, Manuel Marrero, y altos cargos del Gobierno, el presidente del Instituto Cubano del Libro (ICL) señaló que "por adversas que sean las circunstancias" no se podía dejar de celebrar esta feria que "ha sido un espacio para el intercambio de saberes".

El directivo del ICL denunció las "amenazas de guerra" de Estados Unidos contra Cuba, el "agravio a la soberanía" y el "genocidio" que impone a la isla con el recrudecimiento del bloqueo económico.

Rodríguez afirmó que la Feria "sigue siendo una gran trinchera de ideas" y resaltó su dedicatoria al centenario del natalicio del líder de revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), que se conmemora el próximo 13 de agosto.

Participación internacional

También destacó "los entrañables lazos de amistad y cooperación" con Rusia, el país invitado de honor a la cita literaria, que participa con sus producciones editoriales, una muestra fílmica y una delegación de músicos, escritores y artistas.

Los organizadores han anunciado además la presencia de representantes de China, México, Argentina, Venezuela, Brasil y España.

Este año la Feria estuvo programada en febrero -como es habitual- pero fue postergada por "la situación extraordinaria que vive el país" con la crisis energética, a causa principalmente del bloqueo petrolero aplicado desde enero por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla, según comunicaron entonces sus organizadores.

En su primera etapa la FILH estará presente hasta el 16 de agosto en varios espacios de la capital cubana, donde por primera vez tendrá como sede principal a la Estación Cultural de Línea y 18, enclavada en la céntrica barriada de El Vedado.

Programación y premios

Su programa se extenderá a varias subsedes habaneras y, posteriormente, recorrerá el resto de las provincias hasta cerrar el 6 de septiembre en la provincia Santiago de Cuba (este).

El cartel del evento literario también incluye la entrega de los Premios Nacionales de Literatura; Ciencias Sociales; Edición; el Nicolás Guillén de poesía; Alejo Carpentier de ensayo, cuento y novela; los Premios Calendario y el reconocimiento La Puerta de Papel, del Sistema de Ediciones Territoriales.

En esta edición serán homenajeados los escritores cubanos Marilyn Bobes y José Bell Lara, y el programa teórico del evento incluirá el Salón Profesional del Libro y el Encuentro de Editores y Traductores Literarios.

Habrá espacios que acogerán el salón profesional del libro, encuentros de editores, traductores literarios, historiadores, de jóvenes escritores de Iberoamérica y promotores de la poesía, así como los coloquios de ciencias sociales, salud humana y medio ambiente.