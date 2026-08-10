Argentina ofrece ayuda a Colombia y expresa condolencias por víctimas del terremoto

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). ( EFE/ ERNESTO GUZMÁN JR )

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció el envío de ayuda a Colombia y expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes al país andino y que hasta el momento ha causado al menos 132 muertos.

"Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados", sostuvo el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

Quirno indicó que el Ejecutivo argentino está "en contacto con las autoridades colombianas", a quienes le ha transmitido "la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria".

"Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento", añadió Quirno.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien vivió un tiempo en Colombia, también expresó su "apoyo y disposición para ayudar".

Impacto del terremoto

"Mi abrazo y toda mi solidaridad con mi Colombia querida. Logré comunicarme con familiares y amigos y acercarles mi acompañamiento en este momento tan difícil. Mucha fuerza", escribió la ministra en su cuenta de la red social X.

El Gobierno de Colombia declaró este lunes el "desastre nacional" tras informar que el terremoto que golpeó a su país ha dejado, hasta el momento,132 fallecidos, 570 heridos, 1,575 viviendas averiadas y 37 completamente destruidas, además de 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.