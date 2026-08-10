República Dominicana expresa solidaridad con Colombia por terremoto

El Gobierno de República Dominicana expresó este lunes su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en gran parte de ese país. Lamentó las víctimas y los daños ocasionados.

"Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación", indicó la Cancillería dominicana en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" tras contabilizar al menos 111 personas fallecidas, una cifra que se prevé aumente en las próximas horas, además del derrumbe de edificios en varias ciudades del centro del país y daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

Palabras de Abinader

Además, el presidente dominicano, Luis Abinader, expresó a través de dicha red social su "más profunda solidaridad" con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles", añadió en nombre del pueblo dominicano.

Asimismo, aseguró que la República Dominicana "está junto a Colombia" y "permanece" dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia "que sean necesarios".

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.

Daños

La región cafetera de Risaralda es por ahora la más afectada, con 40 fallecidos y decenas de edificios destruidos, un balance oficial que aumenta rápidamente con el paso de las horas. En la vecina Manizales se registran dos muertos y en el departamento del Valle del Cauca, 27.

Periodistas de la AFP observaron edificios destruidos y personas heridas que eran evacuadas en Manizales y Cali.

En Pereira, capital de Risaralda, hay "muchas personas lesionadas", otros "atrapados en medio de los escombros" y "la situación es crítica" en esa ciudad, dijo el alcalde Mauricio Salazar, en entrevista con Caracol Radio.

En Manizales una de las torres de su emblemática catedral se desprendió.

"Hay muchísimos edificios con daños estructurales o en sus fachadas. En este momento el tránsito está colapsado, la gente no quiere regresar a sus casas por temor a un réplica", dijo a la AFP Jaime Zuluaga, un administrador de 50 años en esa ciudad.

Seis aeropuertos del oeste del país, entre ellos los de Pereira y Manizales, suspendieron operaciones mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo, informó la Aeronáutica civil.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una "reunión de urgencia" en Bogotá.

"Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente", declaró desde un avión.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su solidaridad con el nuevo gobierno, del que es aliado cercano. La administración de Donald Trump "está dispuesta a prestar apoyo al pueblo colombiano y al Gobierno" de De la Espriella, indicó en X.

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