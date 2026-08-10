Nicaragua envía oraciones al pueblo colombiano tras devastador sismo

Un miembro de la Cruz Roja Colombiana busca supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. ( JAIME SALDARRIAGA / AFP )

El Gobierno de Nicaragua envió este lunes su solidaridad y oraciones al pueblo y a las autoridades de Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió ese país y ha causado la muerte, hasta el momento, de 111 personas.

"En estos momentos trágicos enviamos a ustedes, a nombre del pueblo nicaragüense y en nuestro propio nombre, nuestra solidaridad y oraciones, confiando en Dios que muy pronto se recuperará la normalidad", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta.

A las familias que perdieron seres queridos, a las comunidades afligidas por la destrucción de sus modos de vida, el Ejecutivo de Ortega y Murillo les envió su "abrazo fraternal, siempre con las rogativas a Dios nuestro Señor, para el consuelo tan necesario en momentos como este".

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y provocó el derrumbe de edificios en ciudades del centro y del eje cafetero del país, además de daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

Situación actual

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el sismo causó al menos 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

"A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo De la Espriella en Bogotá, en su primera declaración pública tras el terremoto.