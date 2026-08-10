Fujimori expresa solidaridad con Colombia y ofrece la "disposición" de Perú "para ayudar"

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó este lunes su "solidaridad" con el pueblo colombiano, tras el terremoto de magnitud 7.4 que hasta el momento ha dejado al menos 111 fallecidos, y ofreció la "disposición para ayudar" de su Gobierno.

"Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento", señaló Fujimori en un mensaje publicado en la red social X.

La gobernante peruana se dirigió luego a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, "y a todo el pueblo de Colombia", para hacerles llegar la "disposición para ayudar" ante esta emergencia.

"El Perú está con ustedes", remarcó.

El ministerio peruano de Relaciones Exteriores también reafirmó en un comunicado "su solidaridad y apoyo al Gobierno y al pueblo de Colombia" ante el sismo y transmitió "sus condolencias por los fallecidos a consecuencia de este trágico siniestro".

Exteriores aseguró que "permanece atento a la evolución de la situación que ha causado importantes daños personales y materiales y, a través de sus canales consulares, mantiene contacto con la comunidad peruana".

Impacto del terremoto

Añadió que, hasta el momento, "no se han reportado connacionales afectados" por el movimiento telúrico y les pidió que en caso de emergencia se comuniquen con números telefónicos en las ciudades colombianas de Bogotá, Cali, Medellín y Leticia.

De la Espriella declaró este lunes el "desastre nacional" en Colombia tras informar que el terremoto que golpeó a su país ha dejado, hasta el momento, 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas y 37 completamente destruidas, además de 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados.

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.