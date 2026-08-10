Temblor de 7.4 estremece varias regiones de Colombia

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó ( IMAGEN SUMINISTRADA POR EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO )

Un temblor de magnitud 7.4 (había sido reportado primero de 6.7) sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

La entidad situó la profundidad del sismo en 82 kilómetros.

El temblor fue reportado por ciudadanos en Chocó, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y otras zonas de la región andina.

El Colombiano informó que en algunos edificios y conjuntos residenciales se activaron protocolos preventivos de evacuación después de que residentes sintieran el movimiento durante varios segundos.

El Servicio Geológico Colombiano pidió a la población que percibió el sismo completar los reportes disponibles en sus canales oficiales, información que permite determinar la intensidad con que el evento fue sentido en las diferentes regiones.

El sismo fue clasificado como de profundidad intermedia debido a que se originó a 82 kilómetros bajo la superficie.

Los movimientos de este tipo pueden sentirse en zonas alejadas del epicentro, aunque la profundidad puede disminuir los efectos en superficie en comparación con un terremoto de similar magnitud ocurrido a menor profundidad.

El epicentro se localizó en San José del Palmar, municipio situado en el sureste del Chocó y en una zona conocida por su actividad sísmica.

Hasta el reporte inicial citado por El Colombiano no se habían ofrecido detalles sobre posibles daños materiales o víctimas relacionados con el movimiento.

Magnitud del temblor

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el sismo ocurrió a las 07:34 hora local, generando preocupación en la población de la región del Pacífico. Las autoridades están en alerta para evaluar posibles daños.

Situación actual

A pesar de la magnitud del temblor, las primeras informaciones indican que no hay víctimas ni daños materiales en Colombia. Se espera un monitoreo continuo por parte de las autoridades.