Entre escombros, una madre busca a su hijo tras el terremoto que sacudió a Colombia

Integrantes de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali y civiles buscan sobrevivientes en un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del territorio nacional, este lunes en Cali (Colombia). ( EFE/ MARIO BAOS )

Apenas pasó el terremoto, Mariela García agarró su motocicleta y salió a buscar a su hijo Juan Pablo Arango, estudiante de último año de la Universidad Santiago de Cali, y tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta, una corazonada la llevó hasta una vivienda convertida en escombros, frente a la que encontró estacionado el automóvil del joven.

"Tenía una corazonada muy fuerte. No sabía qué pasaba, pero tenía que venir a buscarlo. Algo dentro de mí me decía que tenía que venir. Solo encontré su carro parqueado afuera de esta casa", relató Mariela a EFE.

Ella aún esperaba noticias sobre Juan Pablo, que está a punto de terminar sus estudios y convertirse en odontólogo.

Organismos de socorro

Desde entonces, la madre permanece junto a los restos de la casa, que varios universitarios comparten como residencia, y donde vecinos y organismos de socorro remueven ladrillos, piedras y materiales de la estructura en busca de su hijo y de otros jóvenes que, según las familias, podrían encontrarse atrapados bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 7.4, que deja hasta el momento 111 muertos y 87 heridos en varias partes de Colombia.

"Mi hijo es mi orgullo. Está a punto de graduarse de odontología, después de tantos esfuerzos, de tantos años de estudio. Él tiene muchos sueños y nosotros queremos verlo cumplirlos", dijo.

La espera se ha convertido en una carrera contra el tiempo para Mariela y las demás familias que han llegado hasta el barrio de Pampalinda, donde los trabajos de rescate avanzan mientras los allegados permanecen pendientes de cualquier señal que pueda indicar que sus seres queridos siguen con vida.

"Yo lo único que quiero es que me digan que lo encontraron. No me quiero ir de aquí hasta saber qué pasó con mi hijo", afirmó.

Con el paso de las horas, familiares de otros estudiantes se acercaron a la zona en busca de noticias.

"Hay más muchachos ahí adentro. No solamente está mi hijo. Hay familias que también están esperando, que también tienen miedo. Necesitamos que nos ayuden a sacarlo", pidió Mariela, quien agregó que "para una mamá, esperar aquí sin saber dónde está su hijo es una angustia que no se puede explicar".

Rostros de la emergencia

El caso de Juan Pablo es uno de los rostros de la emergencia que dejó el terremoto en Cali, donde el alcalde, Alejandro Eder, confirmó que al menos 26 edificios colapsaron y anunció que se solicitó apoyo con equipos de rescate al Gobierno nacional y a otras ciudades capitales para reforzar las labores de atención y búsqueda.

La emergencia también golpeó la red hospitalaria de la ciudad, capital del departamento de Vale del Cauca. Según un informe preliminar de la Secretaría de Salud de Cali, siete Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) permanecían cerradas y evacuadas, mientras que otras 25 presentaban posibles daños estructurales que estaban siendo evaluados por equipos técnicos.

Ante esta situación, las autoridades declararon la alerta naranja en toda la red de salud de Cali y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) comenzó a coordinar la remisión de pacientes hacia instituciones con capacidad disponible.

La Alcaldía pidió a los ciudadanos permanecer, en lo posible, en sus viviendas para mantener despejadas las vías y facilitar el desplazamiento de ambulancias, bomberos, rescatistas y demás organismos de socorro.

También anunció la instalación de un albergue en la Plazoleta Jairo Varela para recibir donaciones de gafas de protección, guantes, cascos y colchonetas.

Pero para Mariela, que sigue esperando junto a los escombros de Pampalinda, toda la emergencia se resume en una sola pregunta: ¿dónde está su hijo?.

"Él es mi niño, mi orgullo. Yo solamente quiero volver a verlo, abrazarlo y decirle que aquí estoy. No voy a perder la esperanza mientras no me digan lo contrario", concluyó.