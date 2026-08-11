Venezuela limita acceso a playas de La Guaira y evalúa planes para trabajadores turísticos

El doble terremoto del pasado 24 de junio, ha causado al menos 6,301 fallecidos de acuerdo al último boletín oficial. ( EFE )

El gobernador del estado venezolano La Guaira, José Alejandro Terán, informó este martes que las playas en la región se mantienen con acceso restringido, a más de un mes del doble terremoto, mientras que el Ministerio de Turismo evalúa planes para reactivar operaciones en las zonas menos afectadas por el desastre.

"Está restringido el uso de los balnearios, lo digo de manera responsable, está restringido el uso de los balnearios y, repito, esto se hace obedeciendo a la razón", indicó Terán en declaraciones a la emisora privada Unión Radio.

El funcionario chavista dijo que no ve una zona turística en el corto plazo en sectores como Macuto o Caraballeda "donde murió tanta gente".

Además, acotó que pese a esta decisión, los prestadores de servicio de este sector en la región, la más afectada por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, podrán trabajar en la adecuación de las playas "para que sean mucho mejores de lo que eran antes del 24 de junio".

Terán ofreció estas declaraciones en una rueda de negocios donde participaron siete bancos públicos y privados, así como empresarios y comerciantes de la región costera.

Impacto en el turismo

A través de Instagram, el mandatario regional dijo que esta actividad durará tres días en los que se atenderá con "condiciones excepcionales" y "respuesta expedita" a las solicitudes de los comerciantes de La Guaira.

Por su parte, la ministra de Turismo de Venezuela, Daniela Cabello, indicó también en una publicación en Instagram que aunque es muy pronto para hablar de turismo masivo en La Guaira, es importante "defender a quienes necesitan trabajar para salir adelante".

"La Guaira también tiene pueblos como Chuspa, donde la afectación estructural no tuvo la misma magnitud y donde hoy existe otra preocupación, ¿cómo sostener a las familias que viven del turismo si los visitantes dejaron de llegar?", agregó.

Cabello sostuvo que se reunió con dueños de posadas, lanchas, comerciantes y prestadores de servicios turísticos para hablar sobre sus necesidades.

"Después del terremoto vimos una extraordinaria unión nacional. Venezuela entera quiso ayudar a La Guaira. Hoy esa solidaridad sigue siendo necesaria, quizás de otra manera. Sin irresponsabilidades, sin desconocer el dolor, sin pretender que todo volvió a la normalidad", apuntó.

De acuerdo al Ministerio de Turismo, agosto representa la temporada alta para los habitantes de la costa a donde normalmente se movilizan casi dos millones de personas a La Guaira.

El doble terremoto ha causado al menos 6,301 fallecidos, de acuerdo al último boletín oficial de este lunes.