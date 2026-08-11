Colombia recibirá ayuda internacional para responder a la emergencia por el terremoto

Colombia contará con ayuda internacional para atender a afectados por el terremoto. ( EFE )

Colombia se prepara para recibir ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió el lunes varias zonas del país y que deja al menos 240 muertos según el balance de autoridades departamentales.

"Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1,300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", dijo este martes el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien destacó que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos.

La situación contrasta con la incertidumbre que había rodeado hasta ahora la llegada de asistencia internacional, ya que Naciones Unidas señaló que no había recibido una solicitud oficial de Colombia.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación y desastre", señaló por su parte la Cancillería en su cuenta de X.

Medidas anunciadas

La Cancillería, por instrucción del presidente, Abelardo de la Espriella, instaló un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para coordinar las ofertas de Gobiernos y organismos multilaterales.

"Los países del mundo se han pronunciado", señaló Restrepo, quien mencionó entre ellos a Suecia, Turquía, Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil y Suiza.

Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y una ayuda de 15.5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.

Por su parte, Ecuador pondrá a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito, mientras El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria y Perú anunció un avión con 12.5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.

El Banco Mundial destinó 200,000 dólares en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños provocados por el terremoto, así como CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que anunció una contribución de 500,000 dólares para atender las necesidades humanitarias generadas por el sismo.

"Es una demostración de que el mundo hoy (...) está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en medio de esta tragedia", afirmó Restrepo.

Situación actual

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y hasta ahora se han registrado más de un centenar de réplicas que no han superado la magnitud de 4.0.

El Gobierno de De la Espriella cifró hoy en 188 los muertos, frente a los al menos 240 contabilizados por las autoridades regionales.