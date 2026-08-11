De la Espriella cifra en 181 los muertos por el terremoto, 59 menos que datos regionales

Socorristas y voluntarios participan en una jornada de búsqueda, entre los escombros de una edificación tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes al país, en Cali (Colombia). ( EFE/ ERNESTO GUZMÁN )

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró este martes en 181 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes varias zonas del país, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

"En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2,595 heridos, 195 desaparecidos, 1,136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8,357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados", dijo el mandatario a periodistas en Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades afectadas por el terremoto.

De la Espriella añadió que al menos 85 centros de salud resultaron averiados y que unas 74 carreteras presentan daños.

Balance presidencial

El balance presidencial se conoce 24 horas después del primer conteo oficial del Gobierno nacional, que el lunes al mediodía situó en 111 la cifra de fallecidos.

Sin embargo, los datos divulgados por las autoridades de los departamentos afectados y sus capitales elevan el número de víctimas mortales a por lo menos 240.

El Valle del Cauca es la región con más fallecidos, con 130, de los cuales 95 corresponden a Cali, su capital, y 35 a otros municipios, mientras el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, informó de 949 heridos, 86 personas rescatadas y 239 atrapadas bajo los escombros, además de 56 edificios colapsados.

En Risaralda, las autoridades hablan de alrededor de 90 muertos, mientras que en el Chocó, donde estuvo el epicentro del terremoto, se contabilizan 14 fallecidos, 138 heridos y cinco desaparecidos.

En el departamento de Caldas, por su parte, la Gobernación registraba seis muertos, 76 heridos y más de 1,300 viviendas afectadas.

La diferencia entre las cifras nacionales y regionales se produce después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informara que, por instrucción de De la Espriella, toda la información oficial sobre la emergencia sería emitida exclusivamente por la Presidencia de la República.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había contabilizado esta mañana al menos 169 muertos, aunque su registro solo incluye las capitales departamentales y no los municipios y zonas rurales.

A su vez, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que había recibido 160 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca relacionados con el terremoto ocurrido el lunes.

El sismo, de magnitud 7.4, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda.

Pereira fue la tercera ciudad visitada tras el terremoto por el mandatario, que ayer estuvo en Quibdó (Chocó) y en Cali (Valle del Cauca), y este martes irá también a Armenia (Quindío).

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