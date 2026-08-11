Terremoto en Colombia: lo que se sabe hasta ahora sobre las víctimas, los daños y la respuesta
12:37 p.m.agosto 11, 2026
Al menos 240 muertos en cuatro regiones de Colombia por el terremoto
Al menos 240 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes al país, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.
El temblor, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde hubo más víctimas y daños.
El departamento más afectado es el Valle del Cauca, con 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona
"Desafortunadamente tenemos para reportar 95 muertes, ese es el conteo de esta mañana. Tenemos 949 personas heridas y 86 personas rescatadas", dijo este martes el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien agregó que además hay bajo los escombros "239 personas atrapadas, 56 edificios colapsados".
Por su parte, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó en su cuenta de X que en su departamento, donde pueblos enteros sufrieron la devastación por el terremoto, hay "35 personas fallecidas, cerca de 700 heridas, tres hospitales colapsados, 18 con afectaciones, 39 centros educativos afectados" y unas 5,000 viviendas dañadas.
En Risaralda, situado en la zona cafetera del centro del país, hay "alrededor de 90 personas fallecidas", incluida Pereira, su capital, indicó a periodistas el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.
Además, 14 personas perdieron la vida en el departamento del Chocó (oeste), epicentro del terremoto, según su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba-Nuri.
La gobernadora chocoana informó además de 138 personas heridas y cinco desaparecidas, así como "afectaciones en el fluido eléctrico y en los servicios de telefonía y comunicaciones en diferentes zonas del departamento", uno de los más pobres de Colombia.
Por su parte, la Gobernación de Caldas, también en la zona cafetera contabilizaba hasta la tarde del lunes seis personas fallecidas, 76 heridas y más de 1,300 viviendas afectadas.
Información de la tragedia
En el único balance de la tragedia hecho por el Gobierno nacional, el lunes al mediodía, informó de 111 personas muertas, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que habitualmente maneja las emergencias, dijo ayer que "por instrucción" del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, "toda la información oficial sobre la situación será emitida exclusivamente por la Presidencia de la República".
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había informado esta mañana de al menos 169 muertos por el terremoto, pero su balance solo tiene en cuenta los datos de las capitales de cada departamento, sin contar los de pueblos y zonas rurales.
Por su parte, el Instituto de Medicina Legal (IML) señaló que a la fecha "ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto".
10:51 a.m.agosto 11, 2026
Colombianos buscan a desaparecidos por el terremoto con ayuda de medios y redes sociales
Familiares y amigos continuaban buscando este martes con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales a allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto del lunes en Colombia.
El temblor causó la muerte del al menos 169 personas, así como el derrumbe de decenas de edificios, principalmente en las ciudades de Pereira y Cali, sin que se hayan ofrecido datos oficiales sobre desaparecidos.
La tierra tembló en Colombia a las 07.34 hora local de la víspera (12.34 GMT) por un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, un pueblo del departamento del Chocó, en la región del Pacífico, situado en límites con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, entre los más afectados por la tragedia.
En Cali, donde hay al menos 85 fallecidos, según cifras preliminares de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), y en Pereira, con 66 víctimas mortales confirmadas, la gente pide ayuda para encontrar a los suyos.
Labores de búsqueda
Se espera que el número de víctimas suba a lo largo del día, a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate, cruciales en las primeras 72 horas tras el sismo para el hallazgo de supervivientes.
Estos son algunos de los mensajes que inundan hoy las redes sociales:
- "Juan Romero vive en Pereira, Risaralda. Ayúdanos a encontrarlo".
- "Henry Palacio y Sonia de la Pava, dos personas de la tercera edad son buscadas, no han tenido comunicación con ellos. Estaban en la Unidad Residencial Verona I de Pereira".
- "Se busca a la familia Lozano Mora en Cali, ayúdanos a encontrarlos".
Entre las personas que no han podido ser localizadas después del terremoto hay 164 españoles, según informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Una de ellas es Alicia Cabrera Zagalaz, de 32 años, cuya tía, Julia María Cabrera Ruiz, se comunicó con EFE en Bogotá para tratar de obtener información sobre su sobrina y otros familiares.
"Necesitaría saber noticias de mi sobrina Alicia Cabrera Zagalaz. Es una chica española de la provincia de Jaén que ha salido con su madre, María Dolores Zagalaz, y una tía de vacaciones a Colombia. Ellas viajaron el jueves", dijo la mujer en un mensaje de audio.
Entre los casos que más repercusión han tenido están el de Darío Patiño Rivera, padre del periodista Darío Fernando Patiño, quien vivía en el edificio Torres del Limonar, de Cali; o el de la niña Violeta Guerrero, quien estaba en casa de su abuela, Amparo Jaramillo, en el Conjunto Residencial Guadalupe, uno de los que colapsó con el terremoto y de quienes nada se sabe desde entonces.
Los equipos de rescate buscan sin descanso entre los escombros a los centenares de personas que siguen desaparecidas y sobre las cuales las autoridades no tienen cifras consolidadas, como tampoco de muertos y heridos por esta tragedia, la peor de Colombia en este primer cuarto del siglo XXI.
10:13 a.m.agosto 11, 2026
El papa expresa su dolor por el terremoto de Colombia y su gratitud a los socorristas
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".
El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa,.
En ese mensaje asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".
El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.
Sentido pésame
Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".
El terremoto de magnitud 7.4 deja al menos 132 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.
09:53 a.m.agosto 11, 2026
Las primeras luces del día revelan la magnitud de la devastación del terremoto en Cali
Las primeras luces del día mostraron este martes con mayor claridad las heridas que dejó en Cali el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia y causó al menos 169 muertes, 85 de ellas en esta ciudad.
El terremoto ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y 24 horas después la magnitud de la tragedia va en aumento a medida que las autoridades examinan edificaciones averiadas o completamente destruidas por la fuerza de la naturaleza.
El amanecer reveló techos desplomados, paredes partidas, viviendas inhabitables y calles en las que todavía se busca a quienes quedaron atrapados entre los escombros.
La noche y la madrugada en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, transcurrieron entre sirenas, luces de vehículos de emergencia y familias que prefirieron permanecer en las calles ante el temor de regresar a sus viviendas.
La zozobra se instaló en una ciudad que permaneció despierta y pendiente de las réplicas y de las noticias de los suyos.
En espera de noticias
En Ciudad Capri, un barrio donde colapsó un conjunto de apartamentos, familiares permanecen cerca de los escombros a la espera de noticias. En la carrera 56, frente a la Plaza de Toros Cañaveralejo, la búsqueda se concentra entre edificaciones destruidas mientras personas preguntan por niños, abuelos y otros familiares que quedaron atrapados.
La emergencia golpeó sectores como Capri, La Alameda, Pampalinda, La Guadalupe, la Calle Quinta y Nueva Tequendama, además de zonas periféricas como Alto Nápoles, Los Chorros y Las Palmas, entre otros barrios.
En todas esas zonas el paisaje se repite: casas destruidas, paredes rasgadas por la fuerza del temblor, ventanas destrozadas, muebles sepultados y viviendas que ya no ofrecen condiciones para ser habitadas.
Miles de caleños pasaron la noche en albergues temporales instalados en la Plazoleta Jairo Varela, la Escuela Nacional del Deporte, la Cancha de Hockey y el Diamante de Béisbol.
Los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj. La Policía desplegó un componente especializado en búsqueda y rescate urbano, que se sumó a unidades de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y organismos locales.
"Estamos poniendo todas nuestras capacidades institucionales, humanas y técnicas, al servicio de los caleños para proteger la vida y apoyar la superación de esta emergencia", manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavidez.
La tragedia en los pueblos del Valle
En Dagua, municipio situado en la ruta que comunica a Cali con la ciudad portuaria de Buenaventura, la alcaldesa Karol Villarejo informó de cuatro fallecidos, 300 viviendas afectadas, 80 colapsadas y 28 derrumbes. El municipio permanece sin energía y con dificultades de comunicación.
"No tenemos energía, no tenemos señal de celular, la situación es crítica y en el hospital municipal nos ha tocado adecuar un parque aledaño para atender a las personas", expresó Villarejo.
En Roldanillo, más de 1,000 viviendas resultaron afectadas y dos personas murieron, entre ellas el concejal Juan Carlos García.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó de graves daños en varios municipios del norte del departamento, como El Cairo, El Águila y Argelia.
En El Cairo, según su información, cerca del 80 % de las casas del municipio colapsaron, mientras que los hospitales de El Águila y Argelia sufrieron daños que obligaron a montar otros de campaña.
En Buenaventura, principal puerto del país en el Pacífico, las autoridades preparaban el envío de medicamentos, carpas, alimentos y elementos de aseo para las comunidades afectadas.
Cali volvió a recibir la luz del día, pero no amaneció solamente entre ruinas, amaneció contando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y tratando de entender cómo reconstruir una vida que, en apenas unos minutos, quedó partida entre los escombros.
09:05 a.m.agosto 11, 2026
Sube a 169 balance de muertos por el terremoto de Colombia
El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
"El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento", explicó la institución.
Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información.
La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes.
El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos.
En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.
Situación de emergencia
El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, declaró la "situación de emergencia" en el país por un fuerte terremoto el lunes.
El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT). Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.
07:58 a.m.agosto 11, 2026
164 españoles desaparecidos
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.
En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.
En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.
En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.
07:24 a.m.agosto 11, 2026
Balance de daños a la mañana del martes 11 de agosto
09:56 p.m.agosto 10, 2026
Decretan toque de queda y militarización en Cali
La Alcaldía de Cali dispuso toque de queda y la militarización de la ciudad debido a la situación provocada por el terremoto. La medida tendrá efecto entre las 8:00 de la noche de este lunes y las 6:00 a.m. del martes.
La agencia EFE publicó que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que la medida busca garantizar la movilidad y seguridad de los equipos de emergencia y permitir que los organismos de socorro concentren sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reportó 35 fallecidos, 188 desaparecidos y 700 heridos en Cali, ciudad que visitó la tarde del lunes. De acuerdo con la revista Semana, el mandatario también dijo que hay 5,000 viviendas afectadas, tres hospitales colapsados y 39 centros educativos.
08:45 p.m.agosto 10, 2026
BID y Banco Mundial ofrecen 700,000 dólares para atender el terremoto en Colombia
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció este lunes una donación de parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 700,000 dólares en total para ayudar al país suramericano a atender la crisis que desató el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió hoy el centro y oeste colombiano.
De este último monto, el vicepresidente resaltó que hay un "acceso inmediato para la Cruz Roja de 350,000 dólares y 150,000 de apoyo técnico", los cuales llegan para apoyar estas cruciales horas que corren desde que el movimiento sísmico afectó esta mañana los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.
"Con estas tres entidades tenemos ya la posibilidad de abrir unas líneas de recursos de crédito de rápido desembolso para atender emergencias como esta", indicó el vicepresidente, según cita EFE.
08:34 p.m.agosto 10, 2026
Experta: terremoto de Colombia no tiene relación con el de Venezuela
La sismóloga de la Red Sismológica Nacional de Colombia, Viviana Dionisio, explicó a EFE que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia tiene un origen tectónico distinto al de los sismos registrados recientemente en Venezuela, pese a que ambos alcanzaron magnitudes similares.
"Fue un sismo tectónico asociado principalmente a un mecanismo de subducción", señaló Dionisio, quien explicó que Colombia está asentada sobre la placa Sudamericana, en el océano Atlántico.
El fenómeno de subducción ocurre cuando la placa de Nazca, en el océano Pacífico, se mete debajo de la placa Sudamericana, lo que provoca una acumulación de energía en el contacto entre ambas y puede ocasionar terremotos de gran magnitud, como los registrados históricamente en países situados en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, sostiene la información.
"Cuando una placa tectónica se está metiendo debajo de otra se dice que es un sismo de subducción. Entonces se producen, en general, en las costas", explicó la sismóloga a EFE, quien comparó el terremoto colombiano con grandes sismos ocurridos en Chile, Japón y Ecuador.
Indicó que los terremotos registrados en Venezuela, que dejaron más de 6,300 muertos, responden a otro mecanismo y no están directamente conectados con el ocurrido en Colombia, pese a que fueron de una magnitud similar, de 7,2 y 7,4. En el caso de Venezuela, la experta dijo que los sismos fueron consecuencia de una interacción entre la placa Caribe y la Sudamericana, mediante un movimiento lateral.
08:10 p.m.agosto 10, 2026
Aumentan a 132 los muertos y a 570 heridos por terremoto
La cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia se sitúa en 132 personas y los heridos superan los 570, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),
Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12.34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información publicada por EFE.
08:09 p.m.agosto 10, 2026
De la Espriella visita Cali
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella visita la ciudad de Cali para seguir atendiendo la emergencia generada por el terremoto de 7,4 que este lunes sacudió gran parte del país.
07:58 p.m.agosto 10, 2026
Decretan toque de queda en Pereira
El alcalde de la ciudad colombiana de Pereira, Mauricio Salazar, declaró este lunes un toque de queda para evitar saqueos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y que deja un saldo parcial de 111 muertos en varias regiones.
"Desde hoy a la seis de la tarde hemos decretado toque de queda hasta las cinco de la mañana para proteger el comercio de la ciudad. Este toque de queda será en el centro de Pereira, en la Comuna Universidad y en el subcentro Cuba", manifestó el alcalde con la voz entrecortada.
Según publica la agencia EFE, Salazar estimó en 55 las personas fallecidas por el sismo.
07:48 p.m.agosto 10, 2026
EE. UU. destina 15,5 millones de dólares a Colombia
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.
La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.
- Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que EE.UU. se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.
07:30 p.m.agosto 10, 2026
Dominicanos residentes en Colombia pueden contactar consulados
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) dominicano puso a disposición sus dos sedes consulares en Colombia para asistir a los dominicanos residentes en ese país, tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió el territorio sudamericano.
El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana, hora local, y fue sentido en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Las autoridades colombianas realizan evaluaciones para determinar el alcance de los daños.
La Cancillería dominicana informó, a través de sus redes sociales, que los ciudadanos dominicanos pueden comunicarse con la Embajada de República Dominicana en Colombia, ubicada en la carrera 18 #123-43, barrio Santa Bárbara Occidental, Usaquén, Bogotá. El número de teléfono es +57 301 115 4365. También pueden escribir al correo embajadadomcolombia@mirex.gob.do.
07:19 p.m.agosto 10, 2026
Ejército colombiano despliega más de 180 rescatistas para buscar víctimas entre escombros
El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4, que ya ha dejado al menos 111 fallecidos.
"Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde (las bases militares de) Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro", aseguró el Ejército en un comunicado.
De los cinco pelotones, tres están destinados a la zona cafetera del país, una de las más afectadas por el terremoto; otro irá al departamento del Chocó, epicentro del sismo en la región pacífica; y el otro restante irá a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca que registra al menos 15 muertos y 380 heridos.
Los equipos de rescate cuentan con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para la remoción de escombros, agregó la institución.
05:31 p.m.agosto 10, 2026
Abinader: "La República Dominicana está junto a Colombia"
El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó este lunes su "más profunda solidaridad" con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país.
"Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles", escribió en nombre del pueblo dominicano, en un mensaje publicado en X.
Asimismo, aseguró que la República Dominicana "está junto a Colombia" y "permanece" dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia "que sean necesarios".
04:12 p.m.agosto 10, 2026
"Quedamos encomendados a Dios"
El presidente Abelardo de La Espriella declaró este lunes la "situación de emergencia" en Colombia por un fuerte terremoto que deja hasta el momento 111 fallecidos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.
A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas y decenas de edificaciones derrumbadas.
"Quedamos consternados todos, encomendados a Dios (...) lo que más hay son desparecidos", dijo a la AFP el líder comunitario Luis Gregorio Moreno en Quibdó, la capital del departamento del Chocó donde su ubicó el epicentro. En esa empobrecida región las autoridades locales registran 12 personas fallecidas.
El sismo de magnitud 7.4 ocurrió a las 08 de la mañana hora dominicana.
"El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite", dijo el presidente desde Bogotá donde lidera la atención a la emergencia.
03:28 p.m.agosto 10, 2026
Estados Unidos y México ofrecen apoyo a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4
Estados Unidos y México ofrecieron este lunes asistencia a Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país y que, según los balances disponibles, ha dejado al menos 20 muertos, personas heridas y graves daños materiales en varias ciudades.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración del presidente Donald Trump sigue de cerca la emergencia y está preparada para brindar apoyo al Gobierno colombiano y a la población afectada.
Rubio también pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia mantenerse pendientes de las informaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y registrarse en los mecanismos del Departamento de Estado habilitados para recibir asistencia.
La reacción de Washington se produce apenas tres días después de la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.
Otros dirigentes estadounidenses expresaron solidaridad con el país. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, afirmó que Estados Unidos está preparado para respaldar a Colombia, mientras la congresista republicana María Elvira Salazar manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
México también ofrece asistencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció igualmente el respaldo de su Gobierno ante la magnitud de la emergencia.
"Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", declaró durante su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano se mantiene en comunicación con su representación diplomática en Colombia y con la embajada colombiana en México para conocer la evolución de la situación.
"Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí", expresó.
Daños en varias ciudades
El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.
El movimiento fue sentido en amplias zonas del país y provocó graves daños en ciudades del oeste y el centro de Colombia.
En Chocó, las autoridades reportaron personas heridas y daños importantes en edificaciones, particularmente en Quibdó, capital del departamento.
La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que las autoridades realizan evaluaciones para establecer el alcance de la emergencia.
"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", señaló.
También se han registrado afectaciones en Cali, Manizales, Pereira y Medellín, mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.
La emergencia ha provocado además daños en infraestructura aeroportuaria y vial, así como el colapso parcial o total de numerosas edificaciones.
Las autoridades colombianas mantienen activos los organismos de respuesta mientras continúa aumentando la información sobre víctimas y daños en las zonas más afectadas.
03:07 p.m.agosto 10, 2026‹>
02:56 p.m.agosto 10, 2026
Una madre busca a su hijo
Apenas pasó el terremoto, Mariela García agarró su motocicleta y salió a buscar a su hijo Juan Pablo Arango, estudiante de último año de la Universidad Santiago de Cali, y tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta, una corazonada la llevó hasta una vivienda convertida en escombros, frente a la que encontró estacionado el automóvil del joven.
"Tenía una corazonada muy fuerte. No sabía qué pasaba, pero tenía que venir a buscarlo. Algo dentro de mí me decía que tenía que venir. Solo encontré su carro parqueado afuera de esta casa", relató Mariela a EFE mientras esperaba noticias sobre Juan Pablo, que está a punto de terminar sus estudios y convertirse en odontólogo.
Desde entonces, la madre permanece junto a los restos de la casa, que varios universitarios comparten como residencia, y donde vecinos y organismos de socorro remueven ladrillos, piedras y materiales de la estructura en busca de su hijo y de otros jóvenes que, según las familias, podrían encontrarse atrapados bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4, que deja hasta el momento 111 muertos y 87 heridos en varias partes de Colombia.
"Mi hijo es mi orgullo. Está a punto de graduarse de odontología, después de tantos esfuerzos, de tantos años de estudio. Él tiene muchos sueños y nosotros queremos verlo cumplirlos", dijo.
La espera se ha convertido en una carrera contra el tiempo para Mariela y las demás familias que han llegado hasta el barrio de Pampalinda, donde los trabajos de rescate avanzan mientras los allegados permanecen pendientes de cualquier señal que pueda indicar que sus seres queridos siguen con vida.
"Yo lo único que quiero es que me digan que lo encontraron. No me quiero ir de aquí hasta saber qué pasó con mi hijo", afirmó.
Con el paso de las horas, familiares de otros estudiantes se acercaron a la zona en busca de noticias.
"Hay más muchachos ahí adentro. No solamente está mi hijo. Hay familias que también están esperando, que también tienen miedo. Necesitamos que nos ayuden a sacarlo", pidió Mariela, quien agregó que "para una mamá, esperar aquí sin saber dónde está su hijo es una angustia que no se puede explicar".
02:49 p.m.agosto 10, 2026
Desastre natural
El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7.4 que deja al menos 111 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.
Asimismo, han sido reportados 87 heridos.
La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto.
Esta información fue compartida por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) tras participar en un comité extraordinario de desastres liderado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Zonas en situaciones críticas
Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
"En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas", expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas.
Toro explicó que en el Hospital Universitario de Cali, ciudad de la que aún no hay cifras de fallecidos, se produjo el colapso de algunas áreas y hay personas atrapadas, por lo que bomberos y el Ejército trabajan en las labores de rescate y evacuación.
"Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca", aseguró Toro, quien calificó de "seria" la situación en el departamento y señaló que cerca del 80 % de las edificaciones del municipio de El Cairo resultaron destruidas.
El terremoto ocurrió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) de este lunes y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).