×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Temblor en Ecuador
Temblor en Ecuador

Registran un sismo de magnitud 4.3 frente a las costas de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a una profundidad de 4 kilómetros y a 55.48 kilómetros de la ciudad de Manta

    Expandir imagen
    Registran un sismo de magnitud 4.3 frente a las costas de Ecuador
    Un terremoto de magnitud 4.3 se registró este martes frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí. (ILUSTRACIÓN CREADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.)

    Un sismo de magnitud 4.3 se registró este martes frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

    Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 13:05 hora local (18:05 GMT) a 0.74 grados de latitud sur y a 81.15 grados de longitud oeste.

    • De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 4 kilómetros y a 55.48 kilómetros de la ciudad de Manta.

    El sismo ocurrió luego de que el lunes, se registrase en provincia costera del Guayas, fronteriza con Manabí, se registrase un temblor de magnitud 3.4.

    Anillo de Fuego del Pacífico

    Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

    Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 