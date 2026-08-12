Cuba tendrá apagones este miércoles que afectarán a la vez hasta el 69 % de la isla

Integrantes de la Policía hablan con manifestantes durante un apagón en La Habana (Cuba). ( EFE/ FELIPE BORREGO )

Un promedio de dos o tres horas de electricidad tendrán los 9.4 millones de cubanos este miércoles, en una jornada en la que la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé que el mayor apagón deje a la vez sin suministro eléctrico al 69 % del país.

Cuba atraviesa desde hace dos años una profunda crisis energética agravada desde enero por el asedio petrolero de EE. UU. El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica".

La UNE prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este jueves una capacidad de generación de 1,053 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,250 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2,197 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.227 MW.

Sistema obsoleto

La crisis energética cubana se explica por tanto por causas endógenas como exógenas. De un lado, un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, y del otro, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Washington.

Las centrales termoeléctricas, responsables del 40 % del mix, fueron construidas en su mayoría durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado y, con el déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

Como consecuencia, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación térmica del país se mantienen sin aportar energía. Esta fuente se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado; y la presión de EE. UU. obligó a pararlos por falta de materia prima. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables.

Cuba ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La grave situación energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6.5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).