×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
operaciones militares conjuntas Colombia
operaciones militares conjuntas Colombia

De la Espriella autoriza operaciones militares con EE. UU. en Colombia, según Hegseth

El secretario de Guerra de EE.UU. anunció que Colombia se unirá a la Coalición contra los Carteles de las Américas, convirtiéndose en el miembro número 19

    Expandir imagen
    De la Espriella autoriza operaciones militares con EE. UU. en Colombia, según Hegseth
    Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. (EFE)

    El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país suramericano se sumó a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

    "Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número 19, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 