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terremoto en Ecuador
terremoto en Ecuador

Registran un sismo de magnitud 4 en provincia costera de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a una profundidad de 70 kilómetros y a 28.34 kilómetros de la localidad de Velasco Ibarra

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    Registran un sismo de magnitud 4 en provincia costera de Ecuador
    Un sismo de magnitud 4 se registró en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador. (IMAGEN CREADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL)

    Un sismo de magnitud 4 se registró este miércoles en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

    Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 02:33 hora local (07:33 GMT) a 0.87 grados de latitud sur y a 79.82 grados de longitud oeste.

    • De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 70 kilómetros y a 28.34 kilómetros de la localidad de Velasco Ibarra, una ubicación estratégica que conecta las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí.

    El sismo ocurrió luego de que el martes se registrara un sismo de magnitud 4.3 frente a las costas de Manabí y el lunes otro de 3,4 en Guayas, fronteriza con Manabí.

    Anillo de Fuego del Pacífico

    Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

    Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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