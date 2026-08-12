×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
terremoto en Colombia
terremoto en Colombia

Cruz Roja pide 30 millones de dólares para asistir a Colombia tras el terremoto

Con los fondos se busca reforzar la capacidad de respuesta local y apoyar a aproximadamente 24,000 personas durante los próximos 24 meses

    Expandir imagen
    Cruz Roja pide 30 millones de dólares para asistir a Colombia tras el terremoto
    Integrantes del Ejercito de Colombia y voluntarios realizan una operación de rescate en los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la mayor parte de Colombia. (EFE/ CARLOS ORTEGA)

    La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) lanzó este miércoles un llamamiento de emergencia por valor de 25 millones de francos suizos (30 millones de dólares) para ampliar el apoyo a la Cruz Roja Colombiana tras el terremoto que sacudió el lunes el oeste del país.

    Con los fondos se busca reforzar la capacidad de respuesta local y apoyar a aproximadamente 24,000 personas durante los próximos 24 meses, indicó FICR en un comunicado.

    Monto aprobado

    Poco después de que se produjera el seísmo, la FICR ya aprobó una partida de un millón de francos suizos (1.2 millones de dólares) procedentes de su Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres.

    "Estamos llegando a un momento muy crítico de la operación. Los equipos de la Cruz Roja Colombiana han estado trabajando sin descanso", declaró en el comunicado la directora regional de la FICR para América, Loyce Pace.

    • "La red de la FICR seguirá apoyando a la Cruz Roja Colombiana para ampliar su respuesta mediante este mecanismo de llamamiento de emergencia durante los próximos días y semanas", agregó.

    Inicialmente, la operación dará prioridad a los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, donde se concentran las mayores necesidades humanitarias. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 