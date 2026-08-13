Los casos importados de sarampión en El Salvador en 2026 suben a 58 con 5 contagios más

Imagen de un proceso de vacunación contra el sarampión en San Salvador, El Salvador. ( EFE/ JAVIER APARICIO )

Los casos importados de sarampión en El Salvador en lo que va de 2026 se elevaron a 58, con 5 contagios más registrados en julio pasado, de acuerdo con las estadísticas del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsal), consultadas este jueves por EFE.

El Salvador, que no presenta transmisión local de la enfermedad desde hace casi tres décadas, según las autoridades y especialistas, lleva a cabo una campaña de vacunación especial contra el sarampión dirigida a bebés de seis a 11 meses, con el objetivo de prevenir los contagios nativos.

En el país centroamericano se continúa descartando la transmisión local y tampoco se reportan muertes a causa de la enfermedad.

Alerta regional

El pasado 9 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta por el aumento de la enfermedad, instando a los países de América a reforzar los planes de vacunación, después de que los casos se hayan triplicado respecto al año pasado.

La organización advirtió en un comunicado que el continente americano registra el mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas.

En lo que va de año, se han notificado 47,500 casos confirmados de sarampión en 16 países y 44 fallecimientos en tres países.

La cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2025, cuando hubo 15,000 casos en 15 países y 32 defunciones en tres países.

El 95 % de los casos confirmados se concentra en Guatemala, México, Estados Unidos y Perú, detalló la OPS.

Según una evaluación de la organización, el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en América está clasificado como muy alto.

Síntomas y prevención

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo, se transmite por el aire o mediante gotas respiratorias cuando una persona enferma tose.

Entre sus síntomas figuran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupción cutánea. En algunos casos puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, ceguera o incluso la muerte. La vacunación es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y evitar su propagación.