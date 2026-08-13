Keiko Fujimori inaugura campaña de vacunación contra el dengue ante la llegada de El Niño

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presidió este jueves el lanzamiento de la campaña de vacunación nacional contra el dengue en un centro escolar de la región de Tumbes, en el norte del país, ante la inminente llegada del fenómeno climatológico de El Niño, que acelera la transmisión de esta enfermedad.

Fujimori, quien estuvo junto a autoridades nacionales y regionales, así como escolares y sus familias, explicó que la vacuna contra el dengue está dirigida a los niños y jóvenes de 10 a 20 años, y consta de dos dosis.

En este sentido, sostuvo que el inicio de la vacunación forma parte de las medidas de preparación frente a los cambios en las condiciones climáticas que ya están generando efectos en distintas actividades del país, como la pesca y la agricultura.

El Niño eleva la temperatura y provoca precipitaciones extremas, lo que acelera la reproducción del zancudo aedes aegypti , que transmite el dengue, al acortar el tiempo de incubación del virus, lo que genera un aumento de casos.

" Tenemos que prepararnos ", remarcó la presidenta, que tras el lanzamiento de la campaña se dirigió a una zona de trabajos de limpieza y descolmatación de cauces de ríos, que busca evitar o minimizar el riesgo de inundaciones.

En las últimas dos semanas, Perú ha recibido dos lotes de vacunas contra el dengue, el primero con 225,000 dosis y el segundo con 219,000, que han sido distribuidas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) a las regiones priorizadas, especialmente las amazónicas y las ubicadas en el norte del país.

Situación actual

Al respecto, el ministro de Salud, Luis Dyer, indicó junto a Fujimori que la vacunación se puede realizar en colegios y centros de salud, pero que también se han desplegado brigadas móviles que acercarán esta estrategia a las zonas priorizadas.

"Ya hemos distribuido las vacunas contra el dengue en siete regiones e iniciamos la vacunación. Es muy importante decirles a los padres de familia que son dos dosis. Asimismo, comenzaré las inspecciones en los hospitales y postas en esta ciudad", precisó Dyer.

El Ministerio de Salud también recordó en un comunicado que ha dispuesto una línea telefónica gratuita para orientar a la población sobre cómo prevenir e identificar enfermedades que se intensifican con la llegada de El Niño, entre las que mencionó al dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, respiratorias agudas, diarreicas y de la piel.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú informó a mediados de julio pasado que no descarta que el país afronte un fenómeno de El Niño Costero de una "magnitud extraordinaria" que se prolongue hasta abril de 2027.

El impacto del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial central podría extenderse hasta abril de 2027, con una magnitud "muy fuerte" en noviembre y diciembre de 2026.

El Niño Costero se caracteriza por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa, mientras que El Niño mantiene una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, con ondas que llegan hasta la costa de Suramérica y pueden intensificar el primer fenómeno.