Acnur advierte que necesidades de los desplazados en Colombia han aumentado tras el seísmo

Un hombre camina, entre los escombros de una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,4 en Cali (Colombia). ( EFE/ ERNESTO GUZMÁN )

El terremoto que esta semana ha sacudido el oeste de Colombia ha golpeado a numerosas comunidades de desplazados, cuyas necesidades van en aumento, señaló la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que advirtió sobre la brecha de financiación que sufre su programa de respuesta a este colectivo.

Acnur sólo ha garantizado por ahora un 20 % de los 86.2 millones de dólares que necesita para atender las necesidades de desplazados y refugiados en Colombia este año, indicó este viernes en rueda de prensa la portavoz de la agencia Eujin Byun.

Necesidades más urgentes

Tras el terremoto, las necesidades más urgentes incluyen alojamiento, alimentos, agua potable, atención sanitaria y apoyo psicológico, especialmente para las familias cuyas viviendas han resultado dañadas o han quedado destruidas, subrayó.

"En algunas de las zonas más afectadas, familias que ya se habían visto obligadas a abandonar sus hogares se enfrentan ahora a la posibilidad de perderlos una vez más", afirmó Byun.

Numerosas localidades afectadas acogen grandes poblaciones desplazadas o en necesidad de protección internacional, incluidas Pereira, Palmira, Armenia, Ibagué o Cali, esta última con más de 133,000 personas en esa situación, detalló la portavoz.

"Colombia sigue albergando una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, al tiempo que continúa respondiendo a los conflictos en curso, los movimientos migratorios, los fenómenos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales", destacó la fuente de Acnur.