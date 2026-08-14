Presos políticos venezolanos salen de la cárcel El Rodeo I sin libertad plena

Arturo Sairias (c) abraza a un familiar tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo 1 este viernes, en Guatire (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Presos políticos venezolanos que estaban recluidos en la cárcel de El Rodeo I, cerca de Caracas, fueron excarcelados este viernes sin libertad plena, según dijeron a EFE varios de ellos tras su salida del centro penitenciario.

Según tres boletas de excarcelación, deben presentarse cada 30 días ante el tribunal.

Uno de ellos es Jorge Jiménez, de 20 años, quien vive en una localidad del estado Cojedes (oeste) a más de 200 kilómetros de distancia en vehículo de Caracas, donde no tiene familia y debe presentarse una vez al mes a partir del próximo lunes.

Pese a todo, agradece estar finalmente fuera de la cárcel, más de un año después de su detención, en agosto de 2025.

Testimonios de excarcelados

"Gracias a Dios ya estamos libres, yo no me lo creo todavía", dijo a EFE Jiménez, quien pidió la libertad de las personas que siguen encarceladas por motivos políticos.

Christian Quintero también agradeció estar fuera del centro penitenciario, donde estuvo preso tras su detención, en septiembre del año pasado.

Estuvo cuatro meses "sin tener visitas familiares" y sin que sus parientes "supieran nada" de él, aseguró.

"Ese centro de concentración en el que estábamos es muy fuerte, de verdad, gracias a Dios estamos acá afuera, gracias a todas las personas que nos apoyaron, a nuestros familiares", expresó el joven, quien también tiene que cumplir un régimen de presentación cada 30 días.

Tanto Jiménez como Quintero fueron vinculados por las autoridades con presuntos planes terroristas en una plaza en Caracas.

También fue excarcelado el abogado José Moreno, representante legal de una empresa minera norteamericana que estuvo detenido durante tres años y cuatro meses.

"Todavía yo no tengo ni idea de por qué soy considerado traidor a la patria, conspirador y asociado con unas personas que las vine a conocer aquí, (...) y me quitaron mis bienes y lo que me queda ahora es esta camiseta de preso", señaló.

Tampoco entiende por qué lo "siguen procesando", al señalar que tiene que presentarse cada 30 días ante el tribunal, pese a que "no hay una sola evidencia" en su contra.

Moreno agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, y a "todo el grupo que está" con la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado por su respaldo a los presos políticos.

Reacciones y cifras oficiales

Además, espera que haya en su país "un cambio inmediato y unas elecciones este año".

La ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el pasado lunes 391 presos políticos, había confirmado a las 20:00 hora local (00:00 GMT) de este viernes 64 excarcelaciones.

Más temprano, el Gobierno anunció 131 excarcelaciones, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.