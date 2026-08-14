Opositor dice que apagones en Venezuela se deben a la corrupción y no a crisis climática

Fotografía que muestra la fachada de Corporación Eléctrica Nacional, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Un grupo de al menos viente personas protestó este viernes a las afueras de la sede de la Corporación Eléctrica Nacional en Caracas contra los apagones en Venezuela, un problema que Andrés Velásquez, dirigente del partido opositor La Causa R, atribuyó a la corrupción y no a la crisis climática.

"Los déficit de energía que tenemos se deben a la corrupción de este régimen. No tienen moral para venir a pedirle a los venezolanos que ahorren energía eléctrica", manifestó Velásquez en referencia al llamado de ahorro de energía por parte del Gobierno venezolano.

En este contexto, el opositor llamó a los venezolanos a no ser complacientes con el Gobierno: "Hay que protestar. Hay que exigir derechos que son derechos humanos al final de cuentas para todos los venezolanos".

Para Velásquez, el problema de las fallas en el sistema eléctrico se resuelve con un cambio de gobierno, para así dar paso a uno nuevo que con "profesionalismo, seriedad y compromiso" trabaje en una solución.

Apagones prolongados

El jueves, el partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció que los apagones en Venezuela "cada vez son más prolongados", y subrayó que esto afecta la productividad, la estabilidad emocional y la calidad de vida de los venezolanos.

PJ compartió un mapa de Venezuela con nueve estados resaltados donde aseguró hay cortes eléctricos de entre ocho y doce horas diarias, entre ellos Miranda (norte) y Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Asimismo, indicó que hay 12 estados, entre ellos Guárico (centro) y Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) con cortes eléctricos de entre cinco y ocho horas al día.

Distrito capital y el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil) son los únicos sin racionamiento, de acuerdo a la colectividad.

El miércoles, el Gobierno de Venezuela firmó un addendum (apéndice) de contrato con la multinacional de origen argentino Impsa para reactivar los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, en medio de un llamado al ahorro energético y fallas constantes en el servicio.

En junio pasado, el Ejecutivo chavista firmó un memorando de entendimiento con Impsa para reanudar las obras de Tocoma.

El objetivo, según explicó entonces el Ministerio de Comunicación, es incorporar 2,640 megavatios al sistema eléctrico nacional con el montaje de 10 unidades generadoras.

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

Sin embargo, las obras se paralizaron con un 87.19 % de avance, asegura la organización.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras y "saboteos", principalmente las estadounidenses.