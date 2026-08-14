Pereira intensifica la remoción de escombros y comienza a reanudar sus actividades diarias

Personas recogen escombros este viernes de una edificación destruida por el terremoto de magnitud 7.4, cerca a la Plaza de Bolívar de Pereira (Colombia). ( EFE/ CARLOS ORTEGA )

Cuatro días después del terremoto de magnitud 7.4 que destruyó buena parte de Pereira, las calles de esta ciudad colombiana empiezan a llenarse de camiones y retroexcavadoras para retirar escombros, mientras algunos ciudadanos reanudan sus actividades diarias.

Con palas, cascos y martillos para romper paredes afectadas que deben ser demolidas, muchos habitantes de la capital del departamento colombiano de Risaralda trabajan a buen ritmo para empezar a recuperarse de los estragos que dejó el sismo.

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia asciende ya a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Muchos de ellos eran pobladores de Pereira.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además un total de 3,975 heridos, 102,262 personas de 45,523 familias afectadas y 12,828 viviendas destruidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/2-escombros-pereira-colombia-efe-b1672cba8db91d32c8fe17f5287fd510ff096a75w-90b71cc8.jpg ersonas recogen escombros este viernes en la Plaza de Bolívar de Pereira, afectada por el terremoto de magnitud 7.4, en Pereira (Colombia). (EFE/ CARLOS ORTEGA)

"Hemos sacado cositas"

Luis Eduardo Ceballos vivía en una casa de tres pisos -donde funcionaba el Almacén El Piñón del barrio Mejía Robledo, en el que vendían repuestos de segunda para vehículos- que quedó completamente derrumbada.

Allí vivían nueve personas, de las cuales siete estaban en la edificación cuando tembló Colombia. Todas lograron salir con vida, a excepción de un inquilino que, pese a los esfuerzos de sus vecinos, falleció bajo las placas de la casa.

"Toda la familia estaba ahí menos mi papá y yo (...) Todos lograron salir, gracias a Dios. Solamente quedó un inquilino muerto", relata el hombre.

Sobre el trabajo que realizan, Ceballos añade: "Hemos sacado cositas, estamos esperando que despejen para sacar lo más que se pueda".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/3-escombros-pereira-colombia-efe-2f61ae73b02ecd63a03c6b722255c0602489c7d2w-4d4264a1.jpg Una persona remueve escombros este viernes frente a la Clínica Noé, afectada por el terremoto de magnitud 7.4, en Pereira (Colombia). (EFE/ CARLOS ORTEGA)

Desde el lunes han trabajado por remover los escombros y el hombre agradece que tanto los bomberos como la Cruz Roja los hayan ayudado en esta crisis, pues lo perdieron todo y están viviendo un momento de zozobra.

"La comunidad nos ha ayudado mucho (...) con comida, agua y ropa", afirma Ceballos, quien está viviendo en una carpa frente a la que solía ser su casa para evitar que les roben lo poco que han logrado rescatar.

Ceballos lamenta además lo ocurrido porque el Almacén El Piñón era el negocio de toda la vida de su familia y de su padre, un hombre de 91 años que aún trabajaba y encontraba regocijo en eso.

"Estamos poniéndole cuidado a todo, porque realmente toda la vida fue el negocio de nosotros. Entonces es lo único que tenemos y bregamos (intentamos) a rescatar las cositas, a rescatar algo", añade, quien cuenta que han podido sacar ropa y algunos de los repuestos que vendía, aunque revela que están en muy mal estado.

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Remoción de escombros

Por su parte, el venezolano José Rodríguez, quien salió de su país días antes del doble terremoto del febrero pasado, lleva unas 72 horas trabajando en la remoción de escombros de esta edificación.

Rodríguez -vestido con casco, tapabocas y un overol de construcción- dice a EFE que necesitan ayuda de las autoridades, a las que piden camiones para trasladar los escombros y agilizar las labores, y hace un llamado a otros ciudadanos a unirse al trabajo que están haciendo.

En otras edificaciones destruidas de Pereira, como la Clínica Noé o la Lotería de Risaralda, decenas de personas trabajan sin parar para lograr remover los escombros y pensar en qué va a ocurrir en las próximas semanas.

Mientras tanto, algunos locales de la ciudad que permanecieron cerrados toda la semana están reabriendo sus puertas, a pesar de que no ofrecen servicios básicos, porque la ciudad recién empieza a reanudar sus actividades diarias.

En toda Pereira, a excepción del centro que está cerrado para agilizar la remoción de escombros, la vida empieza a reanudarse poco a poco tras la pausa obligada que cambió la vida a sus cerca de 500,000 habitantes.