Oposición venezolana contabiliza 75 excarcelaciones y exige procesos masivos de liberación

Leomar Guerra abraza a sus hijos tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo en Guatire (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabiliza 75 excarcelaciones luego de que el Gobierno anunciara el viernes la liberación de 131 personas.

El conteo de la PUD es hasta las 12.10 hora local (16.10 GMT) de este sábado, según detalló en su cuenta de X, donde también exigió "procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos".

A su juicio, para lograr la libertad de todos solo "se necesita voluntad política" y "nada justifica que aún permanezcan mas de 485 inocentes tras las rejas", según su propio conteo.

Establecimiento de responsabilidades

El líder de la PUD, Edmundo González Urrutia, celebró este sábado las excarcelaciones, aunque advirtió que esto "no borra" lo sufrido por ellos y sus familias y pidió "establecer responsabilidades".

Por su parte, el partido opositor Primero Justicia -parte de la PUD- exigió al Gobierno de Venezuela que publique una lista con los nombres de los excarcelados, una exigencia recurrente de organizaciones y familiares de presos políticos en procesos de liberaciones anteriores.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó hasta las 10:00 hora local de este sábado (14:00 GMT) 72 excarcelados, aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que "lo más prudente" es esperar a que las personas excarceladas acudan a los tribunales para conocer bajo qué medidas fueron liberadas.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 390 según Foro Penal.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.