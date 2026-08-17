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EE. UU. envía diez toneladas de ayuda para los damnificados por el terremoto en Colombia

El terremoto ha dejado un saldo trágico de 287 muertos y más de 4,000 heridos en Colombia, según informes oficiales

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    EE. UU. envía diez toneladas de ayuda para los damnificados por el terremoto en Colombia
    El terremoto deja hasta este lunes 287 personas fallecidas, 4,147 más heridas y 194 desaparecidas. (EFE)

    Estados Unidos envió a Colombia cerca de 220,000 libras (unas 10 toneladas) de suministros para refugio, agua, saneamiento e higiene como parte de su respuesta para paliar los efectos del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país andino la semana pasada, informó este lunes el Comando de Transporte militar.

    El material fue trasladado este fin de semana desde un almacén del Departamento de Estado en Miami, con el apoyo del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), de acuerdo con un comunicado publicado en X.

    El envío de esta ayuda se suma a los 26.5 millones de dólares que el Departamento de Estado informó destinaría a Colombia para labores de reconstrucción por el fuerte terremoto que golpeó al país suramericano el pasado 10 de agosto.

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    Una semana después 

    Este lunes se cumple una semana del sismo y de acuerdo con la Cancillería colombiana, el país ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria de países como El Salvador, México, Chile y Perú.

    Al monto económico ofrecido por Estados Unidos se han sumado España e Italia, que aportarán 1.5 millones de euros para atender la emergencia.

    El terremoto deja hasta este lunes 287 personas fallecidas, 4,147 más heridas y 194 desaparecidas, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) divulgado la víspera en la noche.

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