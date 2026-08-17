Organizaciones de prensa piden al Supremo brasileño restablecer el secreto de las fuentes

El ministro vicepresidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a la sesión de reapertura de los trabajos judiciales en el Supremo Tribunal Federal, en Brasilia (Brasil). ( EFE/ ANDRE BORGES )

Una red de organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Brasil pidió este lunes a la Corte Suprema que suspenda los efectos de una polémica decisión de uno de sus magistrados que permitió identificar a una fuente periodística y que restablezca la protección constitucional del secreto de las fuentes.

La Coalición en Defensa del Periodismo (CDJor) considera que las medidas judiciales dictadas por el magistrado Alexandre de Moraes contra un exfuncionario identificado como fuente de un reportaje con críticas a un miembro de la Corte supone una grave amenaza para la libertad de prensa en Brasil.

La red advirtió que la utilización de material obtenido de dispositivos de un periodista para llegar hasta la identidad de una fuente no solo viola la Constitución sino que puede crear un precedente de intimidación para el ejercicio del periodismo de investigación.

La coalición, por lo mismo, le pidió al máximo tribunal que intervenga para evitar que la decisión individual de un magistrado debilite una garantía constitucional esencial para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la sociedad a recibir información.

"La CDJor pide al pleno del Supremo Tribunal Federal que suspenda la decisión y restablezca la protección constitucional del secreto de la fuente, garantizando el libre ejercicio del periodismo y el derecho de la sociedad a la información", según su comunicado.

La CDJor está integrada, entre otras, por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), Artículo 19 y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji).

El caso se originó a partir de una investigación sobre informaciones de prensa críticas a otro de los miembros del Supremo, el exministro de Justicia Flávio Dino.

Según reportajes publicados por el periodista y bloguero Luís Pablo Conceição Almeida, familiares del magistrado utilizan de forma irregular vehículos oficiales del Tribunal de Justicia del estado de Maranhão.

En marzo, la Policía Federal realizó una operación contra el periodista y se incautó de teléfonos móviles, un ordenador y otros dispositivos.

Tras analizar el material, los investigadores identificaron a Raimundo Cutrim, exsecretario del Gobierno de Maranhão y comisario jubilado, como la fuente que presuntamente le proporcionó al periodista imágenes e informaciones sobre el uso de los vehículos.

A partir de esos datos, la Policía solicitó nuevas órdenes de registro contra Cutrim, que fueron respaldadas por la Fiscalía y autorizadas por Moraes el pasado martes.

Moraes admite que el secreto de la fuente constituye una garantía democrática y constitucional, pero argumentó que no puede utilizarse como un "escudo protector" para actividades ilícitas, persecuciones o amenazas contra la seguridad de autoridades.

Las organizaciones de defensa de la prensa cuestionan, sin embargo, que la identidad de una persona señalada como fuente haya sido obtenida precisamente mediante el análisis del material y las comunicaciones de un periodista.

La alarma de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó desde Miami este miércoles de una "grave amenaza" para el periodismo en Brasil y un "peligroso precedente" por una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) para identificar y perseguir a una fuente del periodista brasileño Luís Pablo Conceição Almeida.

El organismo expresó su "alarma" por la violación del secreto de la fuente periodística tras una orden del martes del ministro Alexandre de Moraes, del STF, para allanamientos contra el exsecretario de Seguridad Pública de Maranhão Raimundo Cutrim, señalado por la Policía Federal como una fuente del periodista.

La SIP, con sede en Miami, denunció en un comunicado que estas medidas están relacionadas con reportajes publicados por Luís Pablo sobre el supuesto uso irregular de vehículos oficiales del Tribunal de Justicia de Maranhão por el ministro Flávio Dino, del STF, y sus familiares.

Dino, quien fue ministro de Justicia entre 2023 y 2024 en el gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es oriundo de Maranhão.

Las autoridades investigan la obtención y divulgación de la información relacionada con esos reportajes, mientras las acusaciones sobre el supuesto uso irregular de vehículos y las demás circunstancias del caso son también objeto de investigación.

La defensa de Cutrim sostiene que la medida contra el exfuncionario se basó en el análisis de dispositivos electrónicos incautados al periodista responsable del 'Blog do Luís Pablo' durante un allanamiento realizado en marzo, que la SIP también denunció entonces como un posible "efecto intimidatorio".

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró "especialmente grave que la investigación haya permitido llegar hasta una fuente periodística mediante la revisión de los dispositivos incautados a un periodista".

"La protección de las fuentes confidenciales no constituye un privilegio del periodista, sino una garantía indispensable para que ciudadanos puedan proporcionar información de interés público sin temor a represalias", manifestó Manigault.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, agregó esto establece "un precedente de graves repercusiones para toda la prensa" porque "si las fuentes no pueden confiar en que su identidad será protegida, se debilita una de las condiciones esenciales del periodismo".

La SIP reiteró que la violación del secreto profesional vulnera tratados internacionales y principios elementales de libertad de prensa.

Esto se suma a un posicionamiento conjunto de las organizaciones locales ANJ (Asociación Nacional de Periódicos), la ABERT (Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión) y la ANER (Asociación Nacional de Editores de Revistas), que consideraron "preocupante" la medida.