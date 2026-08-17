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terremoto en Ecuador
terremoto en Ecuador

Registran un sismo de magnitud 3,4 en una provincia amazónica de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 76,91 kilómetros de la ciudad del Puyo

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    Registran un sismo de magnitud 3,4 en una provincia amazónica de Ecuador
    Un sismo de magnitud 3.4 se registró este lunes en la provincia de Pastaza, situada en la amazonía de Ecuador. (IMAGEN GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL)

    Un sismo de magnitud 3.4 se registró este lunes en la provincia de Pastaza, situada en la amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

    • Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 06:03 hora local (11:03 GMT) a 1.81 grados de latitud sur y a 77.39 grados de longitud oeste.

    De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 76.91 kilómetros de la ciudad del Puyo.

    Anillo de Fuego del Pacífico

    Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

    Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. 

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