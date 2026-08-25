Delcy Rodríguez firma ley para impulsar la construcción de viviendas tras los terremotos

Fotografía de una bandera de Venezuela frente a un edificio colapsado por los terremotos en Venezuela del 24 junio, en La Guaira. ( EFE )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este martes una ley para impulsar la construcción de viviendas tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó alrededor de 17,900 personas sin hogar y más de 6,500 fallecidos.

"Esta ley va a buscar promover, construir, más viviendas. Quitar cualquier tipo de traba, de limitación, de dificultad, de complejidad y que nosotros podamos garantizar mayor disponibilidad de viviendas. Aprovecho para sancionarla, estoy firmando en este momento la ley", subrayó la mandataria encargada.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez además informó que su Gobierno ha realizado más de 61,000 inspecciones de edificaciones para evaluar los daños provocados por los terremotos, y de ese total 11.000 están en alto riesgo.

A su lado, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, apuntó que se están construyendo 3.000 nuevas viviendas en Catia La Mar, una zona de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de hace dos meses.

Detalles de la ley

El pasado viernes, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas para impulsar la construcción de nuevos hogares y proteger a los constructores y compradores.

Esta norma está compuesta por 40 artículos que establecen los parámetros de los contratos, ventas y responsabilidades, así como las fiscalizaciones que debe hacer el Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Además, establece la creación de un fideicomiso por parte de las constructoras y obliga a las empresas de construcción a detallar en el contrato las características de las viviendas y el cronograma de ejecución.

En caso de incumplimientos o faltas a la norma, como los retrasos en la presentación de documentos, permisología, desacato o violación de alguna medida preventiva, se establecen multas que pueden ir desde el equivalente a 300 o 54,000 veces de la moneda de mayor valor, según el tipo de cambio del día.

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Avances en viviendas

El pasado 14 de julio, el presidente del Parlamento estimó en 25,000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En julio pasado, Delcy Rodríguez prometió entregas mensuales de viviendas para los afectados por los recientes terremotos y alcanzar las 4,000 en diciembre de este año.

Hasta la fecha, el Gobierno ha entregado 335 viviendas nuevas y recuperado 1,001 casas.

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