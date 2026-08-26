De la Espriella pide a nueva cúpula militar recuperar seguridad y combatir grupos armados

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), asiste a la transmisión de mando de la nueva cúpula militar en Bogotá (Colombia). ( EFE/ MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA )

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, pidió este miércoles a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares recuperar la seguridad en todo el país, combatir el crimen organizado con el respaldo del Estado y hacerle frente a los grupos guerrilleros, a los que catalogó de terroristas.

"En este país no hay disidentes, grupos subversivos ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistolas y dinamita. Son terroristas y así los vamos a tratar", declaró De la Espriella durante la transmisión de mando de la nueva cúpula militar.

El mandatario lideró el acto realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, junto con el ministro de Defensa, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, a quien le dio la responsabilidad de "derrotar al crimen para siempre".

De la Espriella aseguró que la seguridad "volverá a todo el territorio nacional" y apuntó contra el gobierno de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

"Gracias a la complicidad de ese régimen que tuvo en sus manos el destino del país, comunidades enteras fueron sometidas al miedo y al terror, a la extorsión y al abandono (...) Hoy esa macabra realidad empieza a cambiar", dijo el jefe de Estado.

El presidente señaló que "durante el último tiempo" se utilizó un lenguaje "complaciente y meloso" con grupos armados ilegales y las disidencias, a las que acusó de financiar delitos con dinero del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

De la Espriella detalló que desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto, ya han muerto veintiún cabecillas de organizaciones armadas ilegales y detenidas más de 530 personas acusadas de cometer diferentes delitos.

"El terrorismo no se saldrá con la suya", afirmó el mandatario, al tiempo que aseguró que las Fuerzas Armadas tienen la tarea de "perseguir sin descanso" a los criminales para detenerlos o darlos de baja.

Los nuevos jefes militares

La nueva cúpula está encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupa la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

En el Ejército, el nuevo comandante es el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante.

En la Armada, el cargo de comandante lo asumió el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, con el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo.

Por su parte, el mayor general Juan Martínez Ossa está al frente de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), acompañado por el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante; mientras que el director general de la Policía Nacional es el mayor general Jesús Alejandro Barrera.

"Ustedes tienen la misión histórica y patriótica de devolverle la seguridad y la tranquilidad a todos los colombianos que han esperado ansiosamente una respuesta firme por parte de sus instituciones armadas", indicó el presidente.

Durante el acto se condecoró con la orden de San Carlos a la cúpula militar saliente y se rindió homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares caídos en combate y a las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, que ya suma 331 fallecidos en el país.