Apagón parcial del oriente de Cuba por una oscilación en las líneas de transmisión
Este es el segundo apagón parcial del mes, después de que el día 1 de agosto unos 4.5 millones de cubanos de 7 provincias, aproximadamente la mitad del país, quedarán sin luz
Cuba registró una desconexión del Sistema Energético Nacional (SEN), desde Holguín hasta Guantánamo, las regiones orientales del país donde viven 3,4 millones de personas, debido a una oscilación en las líneas de transmisión, según reportó la Unión Eléctrica (UNE).
Por este apagón parcial salieron de servicio varias termoeléctricas: la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez "Felton", la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.
Este es el segundo apagón parcial del mes, después de que el día 1 de agosto unos 4.5 millones de cubanos de 7 provincias, aproximadamente la mitad del país, quedaran sin luz.
Además, en agosto también se produjeron dos apagones totales del SEN, sumando un total de 7 en lo que va de 2026.
Este jueves la UNE había previsto otra jornada sin corriente en todo el territorio cubano con apagones que dejarían hasta un 64 % de la isla sin este servicio a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche.
En este contexto, la UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, había calculado para el horario "pico" de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1,170 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3,200 MW.
Así, la afectación -lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados- se estimaba en los 2,060 MW.
La mitad de las termoeléctricas no funcionan
Además, en esta jornada 8 de las 16 unidades de generación termoeléctrica no están operativas. Estas unidades, que son responsables del 40 % del mix energético y dependientes del crudo nacional, permanecen en su mayoría afectadas por averías y mantenimientos tras los años de infrafinanciación.
Por otra parte, los generadores que dependían del diésel y fueloil importado, que estaba a cargo de otro 40 % del mix, sí están paralizados a causa del bloqueo petrolero. Aunque esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.
El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y otras fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.
La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones por falta de capacidad de generación puedan llegar a las 20 horas seguidas en La Habana diariamente y hasta las 40 horas continuas en las demás provincias.
La situación del SEN es "crítica" y "extremadamente tensa", según ha reconocido el Gobierno cubano, marcada tanto por el bloqueo petrolero de Estados Unidos como por un sistema energético profundamente obsoleto.