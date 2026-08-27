Cuba comenzará el curso escolar con falta de profesores y "dificultades tremendas"

La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, habla durante una rueda de prensa en la que señaló que la falta de profesores, de uniformes y los reajustes en todos los niveles educativos marcarán el inicio del curso escolar en Cuba, en medio de "tremendas dificultades" por la crisis económica y energética, este jueves, en La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

La falta de profesores, de uniformes y los reajustes en todos los niveles educativos marcarán el inicio del curso escolar en Cuba, en medio de "tremendas dificultades" por la crisis económica y energética, dijo este jueves la ministra de Educación, Naima Trujillo.

La pasada semana el Gobierno cubano anunció que alrededor de 1.4 millones de estudiantes volverán a las aulas el 1 de septiembre, como establece el calendario oficial.

En una conferencia de prensa, la ministra contó que la cobertura docente alcanza el 73 % (poco más de 21,000 profesores) y el resto se cubrirá con profesionales de otros sectores y estudiantes universitarios.

"La situación más compleja" en este sentido está en La Habana, dijo Trujillo, donde "están llegando desde el oriente del país alrededor de 3,000 profesores" para apoyar en los centros educativos.

Ante la inflación y las dificultades salariales, detalló que se han contemplado estrategias de remuneración para los docentes que tengan que asumir más grupos de enseñanza o hacerlo en diversas instituciones, sin especificar dichos sistemas de gratificación.

Entrega de materiales educativos pero falta de uniformes

Con respecto a los útiles educativos, Trujillo confirmó que se han podido garantizar materiales como libros y libretas; pero no fue posible cubrir la demanda de los uniformes escolares, un problema que se ha arrastrado en la isla por tres cursos seguidos.

Al respecto dijo que la industria ha logrado apenas una cobertura del 12 % en los uniformes de primaria y "un poquito menos en secundaria", por lo que habrá más "flexibilización" en las exigencias.

"Sin corriente no hay taller que pueda funcionar. Sin combustible, no podemos llevar el tejido de un lugar a otro del país. Sin dinero y sin posibilidades de importación, tampoco entran tejidos", describió la ministra al respecto.

En cuanto a la alimentación, los centros contarán con el apoyo de los gobiernos locales; empresas estatales y privadas que ya han aportado en la recuperación de los inmuebles.

"Dificultades tremendas" para la educación

El curso lectivo tuvo que terminar de forma adelantada en junio debido a la profunda crisis energética que sufre la isla, agravada por el bloqueo petrolero que Estados Unidos inició en enero.

Además, durante el pasado curso escolar ya se había aplicado un plan de contingencia en todos los sectores, llevando a algunos niveles educativos a la semipresencialidad.

La crisis energética ha escalado a máximos en los últimos meses, con 7 apagones totales reportados en lo que va de 2026 y unas 20 horas diarias sin corriente de manera habitual en todo el país.

"El sistema educativo cubano es consecuente de las dificultades tremendas e impactos extraordinarios que para nuestras infancias y adolescentes tiene la asfixia (bloqueo de EE.UU.) que nos han impuesto y será un curso en que su victoria mayor sea realizarlo", aseveró Trujillo.

Sobre las alertas de la Unesco de que la educación en la isla "está en riesgo por la crisis energética", la ministra cubana respondió que esta generación "no va a estar en riesgo de no ser educada" y van a tratar de tener "las mejores condiciones posibles".

"Esta es Cuba hoy y este es el sistema educativo que el primero de septiembre tendrá lugar. No desconocemos absolutamente ninguna de las dificultades que tenemos y como plan pedagógico hemos puesto normas flexibles que protejan la educación", concluyó.