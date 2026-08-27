Sismos de magnitudes 4.4 y 4 se registraron en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica
Dos sismos de magnitudes 4.4 y 4 se registraron este jueves en la provincia ecuatoriana de El Oro fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
Según el Instituto Geofísico, el sismo de 4.4 ocurrió a las 12:23 hora local (17:23 GMT) a 3,10 grados de latitud sur y a 79.80 grados de longitud oeste.
De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 55 kilómetros y a 14.37 kilómetros de la localidad de El Guabo.
Tres minutos después llegó el segundo
El segundo sismo se registró unos tres minutos después del primero, con una magnitud de 4.0 a 3.07 grados de latitud sur, 79.90 grados de longitud oeste y a una profundidad de 48 kilómetros.
Los dos sismos en el sur del país se sumaron a uno de magnitud 3 que se registró anoche frente a las costas de la provincia de Manabí, a una profundidad de 11 kilómetros y a 11.02 kilómetros de la ciudad de Jaramijó.
- La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7.8 hace más de diez años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.
- Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá