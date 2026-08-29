El 6 de agosto de 2026, en Nariño, Colombia, fue secuestrado José Olger Melo Charry, cabo colombiano de la Legión Extranjera Francesa.

El hecho ocurrió en un retén ilegal instalado en una carretera del norte del departamento. Ningún grupo se ha adjudicado el secuestro ni ha formulado exigencias económicas, pero se cree que es obra de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Seguimiento del secuestro

El Ejército francés confirmó este viernes el secuestro del militar y explicó que se encontraba de permiso cuando ocurrió el hecho.

Las autoridades militares francesas indicaron que mantienen contacto con sus homólogos colombianos a través del Ministerio de Exteriores para dar seguimiento a la situación. Asimismo, expresaron su solidaridad con los familiares de Melo Charry mientras continúan las gestiones relacionadas con su secuestro.

De acuerdo con informaciones divulgadas por Radio France, el militar habría viajado a una zona considerada peligrosa sin solicitar previamente la autorización requerida por la Legión Extranjera.

Consultadas sobre este aspecto, fuentes del Ejército francés evitaron ofrecer mayores detalles y se limitaron a señalar que Melo Charry se encontraba oficialmente de permiso y que su situación estaba regularizada al momento de viajar a Colombia.