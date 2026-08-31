Registran un sismo de magnitud 3.4 en provincia ecuatoriana fronteriza con Perú
De acuerdo al Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a una profundidad de 67 kilómetros y a 6.11 kilómetros de la localidad de Santa Rosa
Un sismo de magnitud 3.47 se registró este lunes en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
- Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 05:26 hora local (10:26 GMT) a 3.49 grados de latitud sur y a 80 grados de longitud oeste.
De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 67 kilómetros y a 6.11 kilómetros de la localidad de Santa Rosa.
Anillo de Fuego del Pacífico
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.