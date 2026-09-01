Estudiante de diecinueve años es apuñalada por un compañero en la universidad de Uruguay

La joven estudiante fue hallada con varias heridas causadas con un arma blanca. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una joven de diecinueve años fue apuñalada este martes por un compañero en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay.

Según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado, la agresión ocurrió en horas de la tarde y al lugar de los hechos llegaron oficiales de la Policía tras ser alertados del ataque.

La joven fue hallada con varias heridas causadas con un arma blanca, que fue incautada en la escena del hecho, y asistida por personal médico que la trasladó a un centro de salud, donde se encuentra estable.

La policía detuvo en el edificio anexo de la Facultad de Medicina a un estudiante de la misma edad de la víctima, que fue señalado por testigos como el agresor, indicó la cartera del Interior.

Investigación en curso

El director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez, señaló que la Fiscalía de Delitos de Violencia Doméstica se encuentra a cargo de la investigación penal, según la prensa local.

El caso está siendo investigado como un intento de femicidio. "Hay que aportarle una perspectiva de género a esta investigación para poder determinar ciertos desencadenantes que pudieron llevar a la conducta de este varón para con esta mujer", puntualizó Gutiérrez.

Los jóvenes involucrados en el hecho son

y -según información primaria-

previo.