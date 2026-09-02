Delcy Rodríguez espera que acuerdo petrolero beneficie a pueblo de EE. UU. y defiende alianza

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó este miércoles, tras la firma de acuerdos con las transnacionales Chevron y Eni, que espera que el gran convenio petrolero entre Caracas y Washington anunciado el viernes también beneficie a los estadounidenses, y dijo que reivindica "cada día más" el diálogo con la Casa Blanca.

"Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para (la) producción de 65,000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos, yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump", manifestó Rodríguez durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

En presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la líder chavista agradeció nuevamente a Trump y elogió el trabajo que el Gobierno del republicano ha hecho para alcanzar el histórico acuerdo que le otorga más del 20 % de las reservas de crudo venezolanas a EE. UU..

"Chris, transmite nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo conjunto que su Gobierno ha desplegado, el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía, todo el Gobierno en su conjunto, esforzándose para llevar adelante el objetivo que es tener acuerdos ganar-ganar, de mutuo beneficio", afirmó.

Diálogo político

La mandataria, con casi ocho meses al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de tropas estadounidenses, aseguró que reivindica "cada día más el canal y el diálogo político y diplomático" con EE. UU..

Aun así, es una alianza rechazada por seguidores del chavismo, de los cuales decenas protestaron el sábado en contra de la presencia de la nación norteamericana en su país.

Rodríguez espera también que "la fórmula energética que se está expresando" en los nuevos acuerdos petroleros con la estadounidense Chevron y la italiana Eni contribuya "al equilibrio energético internacional".

Wright, quien visita Caracas por segunda vez en lo que va del año, dijo el martes que el Gobierno estadounidense quiere que haya "mucha inversión" de su país en Venezuela.

La Casa Blanca anunció recientemente un acuerdo por el cual una empresa de capital mixto participada por la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de EE. UU. tendrá acceso a explotar el 20 % de las reservas probadas venezolanas.