Venezuela firma acuerdos con Chevron y Eni en presencia del secretario de Energía de EE.UU.

El presidente General Electric (GE) Vernova Venezuela, Carlos Mousadi (i), posa junto al vicepresidente ejecutivo de Petroleros de Venezuela (PDVSA), Jovanny Martínez, tras la firma de un documento este miércoles, en Caracas (Venezuela). La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó, tras la firma de acuerdos con las transnacionales Chevron y Eni, que espera que el gran convenio petrolero entre Caracas y Washington anunciado el viernes también beneficie a los estadounidenses, y dijo que reivindica "cada día más" el diálogo con la Casa Blanca. ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Venezuela firmó este miércoles acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambos países.

El Gobierno venezolano y Chevron firmaron un documento para el reconocimiento de los contratos de conversión de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia, constituidas entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía norteamericana, a los términos de la nueva ley de hidrocarburos, reformada el pasado enero.

Ese acuerdo también reconoce las adaptaciones de los planes de negocio de estas empresas mixtas "bajo el nuevo marco legal y fiscal del sector hidrocarburos", según la información oficial de Venezuela.

Ambas partes suscribieron igualmente un "acuerdo integral de pago del bono" por "concepto de acceso a las reservas de hidrocarburos de las áreas delimitadas" a Petroindependencia.

Entretanto, PDVSA firmó con Eni un contrato de participación productiva de hidrocarburos en el bloque Junín 5 de la venezolana Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, así como un "acuerdo de transición" de esa área.

De igual forma, la estatal venezolana firmó un contrato de participación productiva en el oriental bloque Budare-Elotes con la empresa Primavera.

Chevron anunció este miércoles que ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7,000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que duplicará su producción en ese país.

En un comunicado, la petrolera detalló que ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7,000 millones de dólares en cinco años.

Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600,000 barriles diarios en comparación con la de 2026.

Su anuncio llega días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.

EE.UU. dice es un acuerdo "histórico"

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, calificó este miércoles de "día histórico" luego de que varias empresas, entre ellas las estadounidenses Chevron y GE Vernova, firmaran en Caracas acuerdos en materia de petróleo y electricidad, respectivamente, con el Gobierno de Venezuela.

"Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente (Donald) Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", manifestó Wright en una transmisión del canal estatal VTV, de acuerdo a una traducción simultánea

Producción petrolera de Venezuela aumentará un 50 % con los acuerdos

Chris Wright, insistió este miércoles que, a raíz de los nuevos acuerdos que se están firmando con petroleras estadounidenses, la producción de crudo en Venezuela aumentará un 50 % de aquí a 2027.

"Yo dije desde el principio, cuando el presidente (Donald) Trump aprobó estas medidas, que en un plazo de doce a 18 meses la producción venezolana aumentaría un 50 %. Me reafirmo en esa predicción", explicó Wright en una entrevista concedida a la cadena CNBC en Caracas.

"Hoy la cifra (de producción diaria) supera los 1.2 millones de barriles al día. Creemos que para la primera mitad del próximo año superaremos ampliamente el millón y medio de barriles diarios, y que la producción venezolana superará los dos millones de barriles al día para finales de esta década", subrayó Wright.

Sin embargo, muchos expertos se mantienen escépticos ante semejantes predicciones ya que consideran muy difícil lograr esos volúmenes debido al deterioro de las infraestructuras, a la necesidades de inyectar importantes volúmenes de capital o la incertidumbre política en Venezuela.

El secretario de Energía viajó a la capital venezolana para, entre otras cosas, impulsar un acuerdo para que la estadounidense Chevron explote dos grandes yacimientos en la Faja del Orinoco.

Su visita llega además pocos días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo por el cual una empresa de capital mixto con participación de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de Estados Unidos tendrá acceso a explotar el 20 % de la reservas probadas venezolanas durante al menos 25 años.

"Existe la percepción de que Estados Unidos se está excediendo al intervenir y apropiarse de bienes venezolanos, en violación de la Constitución de Venezuela. Pero eso no es así en absoluto. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y una empresa venezolana para ayudar a desarrollar los recursos", argumentó Wright frente a las críticas que ha desatado ese acuerdo.