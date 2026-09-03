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captura Tren de Aragua
captura Tren de Aragua

Detienen en Colombia a dos cabecillas del Tren de Aragua buscados por Estados Unidos

Ambos detenidos son acusados de tráfico de cocaína y armas, y están en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

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    Detienen en Colombia a dos cabecillas del Tren de Aragua buscados por Estados Unidos
    Colombia arresta a dos cabecillas del Tren de Aragua solicitados por EE. UU. (EFE/EPA/SHAWN THEW)

    Las autoridades colombianas capturaron este jueves a Richard José Espinal Quintero, alias El Coti, y Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias El Patón, presuntos cabecillas del Tren de Aragua y buscados por Estados Unidos, según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

    "Hoy, en Manizales (Caldas), nuestra Policía Nacional, a través de la Dipol y el Gaula-Élite, capturó en la Operación Titán a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional", escribió el mandatario en su cuenta de X.

    Según detalló De la Espriella, Espinal Quintero era el cuarto cabecilla del Tren de Aragua en Colombia, cuya estructura criminal opera entre la costa del Caribe y el Eje Cafetero, una de las regiones más turísticas del país.

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    "Este bandido mantenía alianzas criminales para el tráfico de cocaína y material bélico y era prófugo desde 2023 con notificación roja de Interpol", agregó el mandatario.

    Por su parte, Villarroel Luque es acusado de traficar armas y coordinar la logística para el envío de cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

    Operaciones internacionales

    Ambos detenidos están incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

    La semana pasada las autoridades colombianas capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, acusado de ser un cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza del fundador de esa banda criminal, alias Niño Guerrero, muerto en junio pasado en una operación en Venezuela.

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