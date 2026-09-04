Cuba tendrá apagones este viernes que afectarán a la vez hasta el 68 % de la isla

Cuba vivirá este viernes otra jornada de prolongados apagones en todo su territorio, cortes que dejarán a hasta un 68 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética (tarde-noche), según datos cotejados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se explica por la conjunción de un factor estructural, el sistema energético profundamente obsoleto; y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

En este contexto, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1,060 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,250 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 2,190 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 2,220 MW, informó la UNE.

Unidades de generación termoeléctrica

Además, este viernes, 9 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas. Según el informe de la UNE, seis de esas unidades están en avería y las restantes tres en trabajos de mantenimiento.

Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético y se nutre de crudo nacional; pero la obsolescencia de esas termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación sufran frecuentes roturas.

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense, acciones calificadas por las autoridades cubanas como de "asfixia energética".

El 20 % restante del mix se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 10.3 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).