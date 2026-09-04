EE. UU. y Ecuador hunden tercer barco que supuestamente operaba para Los Choneros

Captura de video del hundimiento de la embarcación publicado por el Comando Sur de los Estados Unidos.

El Comando Sur de Estados Unidos, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, interceptó y hundió este jueves una nueva embarcación que supuestamente operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible y apoyaba en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino.

Las fuerzas estadounidenses abordaron y registraron la embarcación "sin incidentes" y posteriormente la hundieron, indicó el Comando Sur en su cuenta de X, donde aseguró que las personas que estaban en el interior serán "entregadas de manera segura a las autoridades ecuatorianas".

La operación, que se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, es la tercera en la última semana que difunde el comando estadounidense, después de que reportaron el hundimiento de otros dos barcos supuestamente vinculados a Los Choneros el pasado viernes y el miércoles.

Este grupo criminal, con vínculos con el Cartel de Sinaloa, ha sido catalogado como organización terrorista por parte del Gobierno estadounidense, junto a las bandas ecuatorianas Los Lobos y los Chone Killers.

El ataque se realiza un día después de que se cumplió un año del inicio de la campaña del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, con un balance de más de 220 muertos, y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.

Ecuador busca retornar a 28 tripulantes

La Armada ecuatoriana, por su parte, informó que se encontraba coordinando con Estados Unidos el retorno de 28 tripulantes de dos de las embarcaciones interceptadas en altamar, quienes arribarán a la ciudad portuaria de Manta este viernes.

Además, señaló que hay otros tripulantes que "continúan navegando a bordo de sus lanchas" y que han desplegado equipos para acompañarlos hacia el puerto.

Estos ataques también se hacen públicos meses después de que familiares de pescadores denunciaran la desaparición de ocho tripulantes del barco Fiorella, quienes salieron a faenar en enero desde la costa ecuatoriana.

Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE. UU. en esta operación.