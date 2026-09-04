Más de 170 extranjeros presuntamente irregulares son intervenidos en Lima por la Policía

El año pasado Perú elevó a cinco años de residencia en el país para solicitar la nacionalidad ( EFE )

Más de 170 extranjeros en presunta situación migratoria irregular fueron intervenidos en Lima, en un operativo policial que abarcó a más de 500 personas en distritos del norte de la capital de Perú, y puestos a disposición de la División de Extranjería de la Policía Nacional, según se informó este viernes.

La Policía Nacional de Perú (PNP) informó que realizó el operativo, la noche del jueves, en el cono norte de Lima para recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Del total de ciudadanos extranjeros intervenidos para verificar su estatus migratorio, más de 170 presentarían preliminarmente situación migratoria irregular, indicó la PNP.

Un gran operativo

A su vez, la Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que el operativo contó con la participación de 140 efectivos de la Policía Nacional y 41 inspectores de Migraciones, quienes realizaron acciones de intervención y verificación de la situación migratoria de 501 ciudadanos extranjeros.

En los casos en que se detectó una situación migratoria irregular, los extranjeros fueron puestos a disposición de la División de Extranjería de la PNP, de acuerdo con los procedimientos correspondientes, agregó Migraciones.

En esa división policial, las autoridades peruanas verificarán la identidad y eventuales antecedentes policiales de los extranjeros intervenidos, luego pasan a custodia de Migraciones para determinar si reciben una sanción administrativa y se procede con su expulsión.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis, explicó que el operativo había sido previamente planificado con el objetivo de "poner orden en diversos distritos de la ciudad y fortalecer las acciones de control y fiscalización migratoria", dado que el norte de Lima presenta una alta incidencia de delitos vinculados al crimen organizado como extorsión, sicariato y secuestros.

La prensa local informó que el operativo abarcó locales nocturnos y calles de distritos del cono norte, desde Rímac hasta Ancón, y que los intervenidos eran de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana.

El jefe de la Región Policial de Lima, general Jorge Castillo, confirmó a los medios que emplearon 150 efectivos policiales, vehículos, motos, y que han intervenido más de 500 personas.

"Como pueden ustedes observar, acá lo importante es su situación migratoria, ya los que van a ser investigados son aproximadamente 200 personas que estamos interviniendo", indicó Castillo desde uno de los puntos del operativo.